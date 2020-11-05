Тест: Хто ти – муза, дружина або коханка?

Є різні типи жінок у стосунках, а до якого належиш ти? Питання допоможуть розібратися в собі! Проходь цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

"Одних люблять, а на інших одружуються" – каже народна приказка. А багатовіковий народний досвід підтверджує, що є ще один тип жінок у стосунках – муза. Вона надихає чоловіків на нестандартні рішення у різних сферах життя. А хто ти – муза, дружина або коханка? Тест допоможе розібратися в собі!

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Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

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