Менеджер Pornhub розповіла про свою роботу

Дівчина, що працює в компанії Pornhub на посаді SMM-менеджера, розповіла про особливості своєї роботи. Арія Натаніель наголошує, що не міняла своє життя для роботи в компанії і не змінила своє ставлення до сексу.

Арія Натаніель не має безпосереднього відношення до зйомок фільмів для дорослих. Але дівчина завжди повинна бути в курсі останніх подій як в компанії, так і в світі. Вона зізналася, що рідко буває на знімальних майданчиках, якщо це не в рамках рекламної кампанії. А також підкреслила, що компанія не так вже й багато знімає сама.

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Натаніель зазначає, що завдяки стилю спілкування в соцмережах Pornhub став ближче до людей і вони перестали думати про портал винятково, як про порносайт.

Натаніель підкреслює, що люди очікують від неї постійного збудження або навпаки пасивного ставлення до сексу. Але дівчина каже, що робота в порноіндустрії не вплинула на ставлення до сексу, хіба що дізналася про нього більше.

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