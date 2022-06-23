ТЕСТ: Доповни українські прислів'я про літо правильними словами

українські прислів'я та приказки про літо

Поки всі в очікуванні відпочинку та відпусток, пропонуємо тобі спробувати свої сили та закінчити прислів'я та приказки про літо. Проходь цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Українська мова сповнена цікавими приказками та прислів'ями. Сьогодні пропонуємо тобі згадати цікаві вислови про літо! Актуальний тест допоможе дізнатися літні прислів'я, які можна використовувати у своєму щоденному мовленні.

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Відповідай на питання та ділись результатом з друзями!

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