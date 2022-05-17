Як українці називали теплу пору року: 35 епітетів до слова "літо"

Українська мова – дуже багата та колоритна, тож переконайтеся, що вона здатна здивувати. Читайте далі, наскільки унікальною є наша рідна мова: до вашої уваги цілих 35 епітетів до слова "літо"!

Українська мова щедра на слова, зокрема, на епітети. Звичайно ж, що цьому є докази! Кожне слово має свій відтінок і це додає особливої колоритності. Протягом літа ви можете використовувати багато означень цієї спекотної пори року, адже змінюються місяці, погода та природа довкола.

І ще: Говори красиво: як правильно називати овочі українською

Обирайте епітети з нашого переліку та дивуйте інших своєю багатою мовою!

35 епітетів до слова "літо"

жагуче солов'їне ромашкове спекотне волошкове посушливе благодатне запашне задушливе суховійне барвисте смаглочоле медоцвітне духмяне погідне красне бабине палюче швидкоплинне урожайне родюче годяне вишневе плодюче тепле сонцесяйне буйнотраве заквітчане сонячне загоріле босоноге смагляве побронзовіле тропічне огрійливе

Насправді – епітетів до слова "літо" є значно більше, тож якщо ви знаєте ще якісь цікаві варіанти – пишіть у коментарях!

До теми: Як правильно називати птахів українською: щиглик, гайворон та інші