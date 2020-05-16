Тест до Дня Європи: Перевір свої знання про країни ЄС

В Україні щорічно у третю суботу травня відзначають День Європи. Цьогоріч свято припадає на 16 травня. З цієї нагоди підготували для тебе кілька питань на знання незвичних фактів про країни ЄС. Проходь цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Європейський Союз – це політичне та економічне об'єднання 27 незалежних країн. Попри такі формальності, Європа – це особлива культура та архітектура, яка тішить своїми історичними здобутками місцевих та туристів. Перевір свої знання європейських країн!

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Відповідай на питання та ділись результатом з друзями!

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