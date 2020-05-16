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Тест до Дня Європи: Перевір свої знання про країни ЄС

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День Європи – 16 травня 2020 - фото 1
День Європи – 16 травня 2020

В Україні щорічно у третю суботу травня відзначають День Європи. Цьогоріч свято припадає на 16 травня. З цієї нагоди підготували для тебе кілька питань на знання незвичних фактів про країни ЄС. Проходь цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Європейський Союз – це політичне та економічне об'єднання 27 незалежних країн. Попри такі формальності, Європа – це особлива культура та архітектура, яка тішить своїми історичними здобутками місцевих та туристів. Перевір свої знання європейських країн!

І ще: Міжнародний день без дієт: ТЕСТ про смачну їжу

Відповідай на питання та ділись результатом з друзями!

* Якщо тест не відображається, перезавантаж сторінку!

До теми: Святослав Вакарчук святкує 45! Отримай пораду з пісні ювіляра

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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