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Міжнародний день без дієт: ТЕСТ про смачну їжу

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тест про їжу - фото 1
тест про їжу

Чи можете ви назвати себе гурманом? Це легко дізнатися – ось декілька питань для вас про справді смачну їжу. Проходьте цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Набридло переживати за свої кілограми та відмовляти собі у смаколиках. Існує навіть особлива дата – 6 травня, Міжнародний день без дієт. З цієї нагоди ми відмовляємося від салатів та води з лимоном й підготували для вас такі питання, від яких у вас потече слина!

І ще: ТЕСТ: Яку бабусину закрутку настав час з'їсти

Відповідайте на питання та діліться результатом з друзями!

* Якщо тест не відображається, перезавантажте сторінку!

До теми: ТЕСТ: Вгадай алкогольний коктейль за рецептом

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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