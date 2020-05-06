Міжнародний день без дієт: ТЕСТ про смачну їжу

Чи можете ви назвати себе гурманом? Це легко дізнатися – ось декілька питань для вас про справді смачну їжу. Проходьте цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Набридло переживати за свої кілограми та відмовляти собі у смаколиках. Існує навіть особлива дата – 6 травня, Міжнародний день без дієт. З цієї нагоди ми відмовляємося від салатів та води з лимоном й підготували для вас такі питання, від яких у вас потече слина!

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Відповідайте на питання та діліться результатом з друзями!

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