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Святослав Вакарчук святкує 45! Отримай пораду з пісні ювіляра

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Святославу Вакарчуку 45 років - фото 1
Святославу Вакарчуку 45 років

14 травня лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук відзначає День народження. З цієї нагоди підготували для тебе цікавий тест. Все просто – відповідай на кілька питань та отримуй передбачення, які приховані у музичних композиціях гурту.

Пісні ОЕ стали справжніми хітами – слухачі знають напам'ять більшість композиції та готові підспівувати в будь-який момент! Святослав Вакарчук не лише добре виконує ці хіти, але й вкладає особливий сенс у те, про що співає.

Міжнародний день без дієт: ТЕСТ про смачну їжу

Відповідай на питання та отримай пораду з пісень "Океану Ельзи"!

* Якщо тест не відображається, перезавантаж сторінку!

ТЕСТ: Яку бабусину закрутку настав час з'їсти

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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