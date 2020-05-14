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Святослав Вакарчук святкує 45! Отримай пораду з пісні ювіляра
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14 травня лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук відзначає День народження. З цієї нагоди підготували для тебе цікавий тест. Все просто – відповідай на кілька питань та отримуй передбачення, які приховані у музичних композиціях гурту.
Пісні ОЕ стали справжніми хітами – слухачі знають напам'ять більшість композиції та готові підспівувати в будь-який момент! Святослав Вакарчук не лише добре виконує ці хіти, але й вкладає особливий сенс у те, про що співає.
Міжнародний день без дієт: ТЕСТ про смачну їжу
Відповідай на питання та отримай пораду з пісень "Океану Ельзи"!
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