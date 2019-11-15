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ТЕСТ: Де ти прокинешся після Дня студента?

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Тест про студентів

17 листопада – Міжнародний день студента. Проте святкування починаються вже сьогодні! З цієї нагоди проходь цікавий тест на Радіо МАКСИМУМ!

Студентські роки – прекрасний період молодості: нестримні веселощі, яскраві емоції, бурхливі почуття, захопливі події та цілий вир спогадів. Пропонуємо тобі пройти жартівливий тест і визначити, де ж ти прокинешся після святкування Дня студента!

Це цікаво: Прикольні привітання з Днем студента 2019 у віршах, смс і прозі

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

До теми: ТЕСТ: Який ти студент?

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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