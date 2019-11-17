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Повернення День студента

ТЕСТ: Який ти студент?

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ТЕСТ: Який ти студент? - фото 1

17 листопада – Міжнародний день студента. Радіо МАКСИМУМ вітає усіх студентів й з нагоди свята бажаємо мудрості та натхнення!

Про студенські роки не забувають ніколи – це один з найкращих періодів життя. Пропонуємо тобі пройти жартівливий тест і визначити, який же із тебе студент.

Ділися своїми результатами в коментарях!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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