ТЕСТ: Який ти студент?

17 листопада – Міжнародний день студента. Радіо МАКСИМУМ вітає усіх студентів й з нагоди свята бажаємо мудрості та натхнення!

Про студенські роки не забувають ніколи – це один з найкращих періодів життя. Пропонуємо тобі пройти жартівливий тест і визначити, який же із тебе студент.

Ділися своїми результатами в коментарях!

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