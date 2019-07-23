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Результати виборів у Верховну Раду 2019: список, хто проходить у парламент України
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21 липня відбулись дочасні парламентські вибори 2019. Результати голосування вже відомі, хоча ЦВК ще не опрацювала всі 100% протоколів. Дізнайтесь, які партії проходять у Верховну Раду України та скільки місць вони отримають у парламенті!
На позачергових виборах до парламенту проголосували 49,8% виборців, а це – лише 14 мільйонів 756 тисяч українців. Саме вони обрали новий склад Верховної Ради. За результатами голосування, найбільше мандатів прогнозовано отримає партія "Слуга народу", яка перемогла в багатомандатному всеукраїнському окрузі (за списками), і в більшості одномандатних округів (по мажоритарці).
До теми: Результати голосування 21 липня за даними екзит-полів
Станом на 12:00 вівторка, 23 липня, ЦВК опрацювала вже 94,20%. Уже точно відомо, що крім "Слуги", прохідний 5-відсотковий бар'єр подолали також партії "Опозиційна платформа – За життя", ВО "Батьківщина", "Європейська солідарність" та "Голос". Дізнайтеся, скільки місць у Раді вони отримають!
Після анексії Росією Криму, а також окупації частини Донецької та Луганської областей кількість одномандатних округів в Україні скоротилося з 225 до 199. Відтак, народних депутатів у Верховній Раді IX скликання буде не 450, а 424.
|РЕЗУЛЬТАТИ ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ВИБОРІВ 2019
|Партія
|Голоси
|Місць за списками
|Місць по мажоритарці
|Загальна к-сть мандатів
|Слуга народу
|43.14%
|124
|129
|253
|Опозиційна платформа - За життя
|13.06%
|38
|7
|45
|ВО "Батьківщина"
|8.18%
|23
|1
|24
|Європейська Солідарність
|8.12%
|23
|1
|24
|Голос
|5.84%
|17
|3
|20
|Інші партії
|10
|10
|Самовисуванці
|48
|48
Попередні результати свідчать, що теоретично партія Зеленського зможе сформувати одноосібну більшість у парламенті – для ухвалення законопроєктів необхідно 226 голосів. При цьому для ухвалення конституційних змін необхідно понад 300 голосів.
Найближче до потрапляння у ВР була Радикальна партія (4.01%), Сила і честь (3.81%), Опозиційний блок (3.06%). Понад 2% також набрали політсили "Українська стратегія Гройсмана", Партія Шарія і Свобода.
Хто проходить у ВР за партійними списками
Слуга народу
- Разумков Дмитро
- Стефанчук Руслан
- Венедіктова Ірина
- Арахамія Давид
- Янченко Галина
- Федоров Михайло
- Корнієнко Олександр
- Красносільська Анастасія
- Ткаченко Олександр
- Беленюк Жан
- Бабак Сергій
- Криклій Владислав
- Шуляк Олена
- Наталуха Дмитро
- Ясько Єлизавета
- Оржель Олексій
- Герус Андрій
- Радуцький Михайло
- Монастирський Денис
- Гетманцев Данило
- Малюська Денис
- Холодов Андрій
- Лерос Гео Багратович
- Кальченко Сергій
- Ткаченко Максим
- Чернєв Єгор
- Юраш Святослав
- Сушко Павло
- Верещук Ірина
- Кубраков Олександр
- Діденко Юлія
- Соломчук Дмитро
- Ананченко Михайло
- Коваленко Анна
- Неклюдов Владлен
- Кривошеєв Ігор
- Іонушас Сергій
- Завітневич Олександр
- Струневич Вадим
- Воронов Володимир
- Арістов Юрій
- Кисіль Юрій
- Галайчук Вадим
- Ковальов Артем
- Стернічук Валерій
- Михайлюк Галина
- Бабій Роман
- Качура Олександр
- Новосад Анна
- Культенко Артем
- Марусяк Олег
- Кириченко Микола
- Третьякова Галина
- Халімон Павло
- Мошенець Олена
- Саладуха Ольга
- Коваль Ольга
- Загоруйко Аліна
- Бондаренко Олег
- Крячко Михайло
- Бардіна Марина
- Марченко Людмила
- Юнаков Іван
- Володіна Дарина
- Савченко Ольга
- Гринчук Оксана
- Козак Володимир
- Лисюк Андрій
- Сова Олександр
- Ватрас Володимир
- Мулик Роман
- Тарасов Олег
- Костюх Анатолій
- Брагар Євген
- Безгін Віталій
- Салійчук Олександр
- Рєпіна Елла
- Пушкаренко Арсеній
- Заблоцький Мар'ян
- Клочко Андрій
- Овчинникова Юлія
- Мережко Олександр
- Устенко Олексій
- Кабанов Олександр
- Веніславський Федір
- Булах Лада
- Петруняк Євген
- Маріковський Олександр
- Федієнко Олександр
- Мотовиловець Андрій
- Колісник Ганна
- Богуцька Єлизавета
- Нагаєвський Артем
- Потураєв Микита
- Якименко Павло
- Соколов Михайло
- Кунаєв Артем
- Припутень Дмитро
- Павлюк Максим
- Мокан Василь
- Підласа Роксолана
- Торохтій Богдан
- Дмитрієва Оксана
- Шол Маргарита
- Костін Андрій
- Горбенко Руслан
- Жупанін Андрій
- Тістик Ростислав
- Кравчук Євгенія
- Яковлева Неллі
- Гривко Сергій
- Павловський Петро
- Аллахвердієва Ірина
- Вінтоняк Олена
- Заславський Юрій
- Задорожний Андрій
- Шипайло Остап
- Шинкаренко Іван
- Совгиря Ольга
- Крейденко Володимир
- Тарасенко Тарас
- Сольский Микола
- Фролов Павло
- Новиков Михайло
Опозиційна платформа - За життя
- Бойко Юрій
- Рабінович Вадим
- Медведчук Віктор
- Королевська Наталія
- Льовочкін Сергій
- Німченко Василь
- Шуфрич Нестор
- Ларін Сергій
- Дунаєв Сергій
- Козак Тарас
- Столар Вадим
- Іоффе Юлій
- Папієв Михайло
- Абрамович Ігор
- Ісаєнко Дмитро
- Скорик Микола
- Суркіс Григорій
- Кісільов Ігор
- Загородній Юрій
- Бурміч Анатолій
- Льовочкіна Юлія
- Колтунович Олександр
- Мамка Григорій
- Кальцев Володимир
- Павленко Юрій
- Приходько Наталія
- Чорний Віктор
- Борт Віталій
- Макаренко Михайло
- Волошин Олег
- Плачкова Тетяна
- Пузанов Олександр
- Мамоян Суто
- Кива Ілля
- Кузьмін Ренат
- Качний Олександр
- Славицька Антоніна
- Чубирко Іван
Батьківщина
- Тимошенко Юлія
- Тарута Сергій
- Наливайченко Валентин
- Соболєв Сергій
- Кондратюк Олена
- Кириленко Іван
- Кожем’якін Андрій
- Немиря Григорій
- Власенко Сергій
- Дубіль Валерій
- Абдуллін Олександр
- Крулько Іван
- Лабунська Анжеліка
- Бондарєв Костянтин
- Цимбалюк Михайло
- Данілов Віталій
- Бєлькова Ольга
- Кучеренко Олексій
- Ніколаєнко Андрій
- Волинець Михайло
- Пузійчук Андрій
- Шкрум Альона
- Кабаченко Володимир
Європейська Солідарність
- Порошенко Петро
- Парубій Андрій
- Геращенко Ірина
- Забродський Михайло
- Федина Софія
- Джемілєв Мустафа
- Зінкевич Яна
- Чийгоз Ахтем
- Синютка Олег
- Климпуш-Цинцадзе Іванна
- Герасимов Артур
- Кубів Степан
- Фріз Ірина
- Южаніна Ніна
- Луценко Ірина
- Сюмар Вікторія
- Ар'єв Володимир
- Павленко Ростислав
- Величкович Микола
- Алєксєєв Сергій
- Князевич Руслан
- Саврасов Максим
- Іонова Марія
Голос
- Вакарчук Святослав
- Клименко Юлія
- Рудик Кіра
- Железняк Ярослав
- Устінова Олександра
- Макаров Олег
- Юрчишин Ярослав
- Рахманін Сергій
- Бобровська Соломія
- Стефанишина Ольга
- Цабаль Володимир
- Осадчук Андрій
- Костенко Роман
- Лозинський Роман
- Совсун Інна
- Василенко Леся
- Умєров Рустем
Список мажоритарників, які перемогли на округах
Слуга народу (129)
- №223. Буймістер Людмила
- №222. Грищук Роман
- №221. Пуртова Анна
- №220. Бондар Ганна
- №219. Тищенко Микола
- №218. Гурін Дмитро
- №217. Безугла Мар'яна
- №216. Леся Забуранна
- №215. Яременко Богдан
- №214. Швець Сергій
- №213. Дубнов Артем
- №212. Перебийніс Максим
- №211. Юрченко Олександр
- №209. Зуб Валерій
- №206. Поляков Антон
- №205. Семінський Олег
- №204. Божик Валерій
- №203. Мазурашу Георгій
- №202. Заремський Максим
- №201. Лис Олена
- №199. Нагорняк Сергій
- №197. Скічко Олександр
- №196. Стріхарський Андрій
- №195. Арсенюк Олег
- №194. Шпак Любов
- №193. Марчук Ігор
- №190. Жмеренецький Олексій
- №189. Копанчук Олена
- №187. Стефанчук Микола
- №186. Ковальов Олексій
- №185. Іванов Володимир
- №183. Вагнєр Вікторія
- №182. Павліш Павло
- №181. Микиша Дмитро
- №180. Красов Олексій
- №179. Кучер Олексій
- №178. Літвінов Олександр
- №177. Любота Дмитро
- №175. Пивоваров Євген
- №173. Бакумов Олександр
- №172. Здебський Юрій
- №171. Кінзбурська Вікторія
- №170. Одарченко Андрій
- №169. Куницький Олександр
- №168. Мезенцева Марія
- №167. Гевко Володимир
- №164. Василів Ігор
- №163. Богданець Андрій
- №162. Задорожній Микола
- №161. Гузенко Максим
- №158. Васильєв Ігор
- №157. Рябуха Тетяна
- №156. Литвиненко Сергій
- №154. Аліксійчук Олександр
- №153. Іванісов Роман
- №152. Ковальчук Олександр
- №151. Березін Максим
- №150. Мовчан Олексій
- №149. Касай Костянтин
- №148. Ляшенко Анастасія
- №145. Боблях Андрій
- №144. Нальотов Дмитро
- №141. Ткаченко Олександр
- №140. Колебошин Сергій
- №139. Васильковський Ігор
- №138. Чернявський Степан
- №136. Горенюк Олександр
- №135. Леонов Олексій
- №134. Колєв Олег
- №133. Дмитрук Артем
- №132. Дирдін Максим
- №131. Чорноморов Артем
- №130. Негулевський Ігор
- №129. Копитін Ігор
- №128. Гайду Олександр
- №127. Пасічний Олександр
- №124. Камельчук Юрій
- №121. Саламаха Орест
- №119. Кавецький Орест
- №106. Кузнєцов Олексій
- №103. Воронько Олег
- №101. Кузбит Юрій
- №100. Мурдій Ігор
- №99. Дануца Олександр
- №98. Бунін Сергій
- №97. Галушко Микола
- №96. Василевська-Смаглюк Ольга
- №95. Горобець Олександр
- №94. Дубінський Олександр
- №93. Скороход Анна
- №92. Колюх Валерій
- №91. Дунда Олег
- №87. Андрійович Зіновій
- №86. Матусевич Олександр
- №85. Прощук Едуард
- №84. Фріс Ігор
- №82. Нікітіна Марина
- №81. Мельник Павло
- №79. Яцик Юлія
- №77. Штепа Сергій
- №76. Шевченко Євгеній
- №75. Соха Роман
- №74. Касай Геннадій
- №70. Лаба Михайло
- №67. Кузьміних Сергій
- №66. Грищенко Тетяна
- №65. Костюк Дмитро
- №63. Кицак Богдан
- №62. Герасименко Ігор
- №40. Трухін Олександр
- №39. Северин Сергій
- №38. Бородін Владислав
- №36. Каптєлов Роман
- №35. Герман Денис
- №34. Чорний Дмитро
- №33. Корявченков Юрій
- №32. Криворучкіна Олена
- №31. Захарченко Володимир
- №30. Лічман Ганна
- №29. Демченко Сергій
- №28. Мисягін Юрій
- №27. Медяник В’ячеслав
- №26. Нестеренко Кирило
- №25. Бужанський Максим
- №24. Кисилевський Дмитро
- №20. В'ячеслав Рубльов
- №14. Борзова Ірина
- №12. Драбовський Анатолій
- №11. Пашковський Максим
Самовисуванці (48)
- №210. Коровченко Сергій
- №208. Давиденко Валерій
- №207. Рибаков Ігор
- №200. Яценко Антон
- №198. Рудик Сергій
- №192. Герега Олександр
- №191. Бондар Віктор
- №188. Лабазюк Сергій
- №184. Колихаєв Віктор
- №174. Фельдман Олександр
- №166. Люшняк Микола
- №165. Чайківський Іван
- №160. Молоток Ігор
- №159. Деркач Андрій
- №155. М’ялик Віктор
- №147. Кулініч Олег
- №146. Шаповалов Юрій
- №143. Урбанський Анатолій
- №142. Кіссе Антон
- №137. Гончаренко Олексій
- №126. Кіт Андрій
- №125. Лопушанський Андрій
- №123. Батенко Тарас
- №120. Дубневич Ярослав
- №114. Шахов Сергій
- №112. Вельможний Сергій
- №107. Сухов Олександр
- №102. Довгий Олесь
- №89. Сіреджук Дмитро
- №88. Іванчук Андрій
- №80. Мінько Сергій
- №73. Поляк Владіслав
- №72. Петьовка Василь
- №71. Валерій Лунченко
- №68. Горват Роберт
- №64. Арешонков Володимир
- №60. Лубінець Дмитро
- №51. Ковальов Олександр
- №48. Єфімов Максим
- №37. Шпенов Дмитро
- №23. Констанкевич Ірина
- №22. Палиця Ігор
- №21. Івахів Степан
- №19. Ігор Гузь
- №17. Кучер Микола
- №16. Вацак Геннадій
- №15. Білозір Лариса
- №13. Юрчишин Петро
ОПЗЖ (7)
- №113. Лукашев Олександр
- №78. Пономарьов Олександр
- №59. Мороз Володимир
- №52. Погодін Олег
- №49. Гнатенко Валерій
- №47. Солод Юрій
- №46. Христенко Федір
Опозиційний блок (6)
- №176. Шенцев Дмитро
- №105. Гриб Вікторія
- №58. Магера Сергій
- №57. Новинський Вадим
- №50. Руслан Требушкін
- №45. Муса Магомедов
Голос (3)
- №118. Васильченко Галина
- №117. Рущишин Ярослав
- №115. Піпа Наталія
Єдиний центр (1)
- №69. Балога Віктор
Батьківщина (1)
- №18. Мейдич Олег
Свобода (1)
- №83. Савчук Оксана
ЄС (1)
- №116. Княжицький Микола
Самопоміч (1)
- №122. Бакунець Павло
Біла Церква разом (1)
- ОВО №90. Бабенко Микола (опр 97.93%)
Відзначимо, що розстановка сил може трішки змінитися після підрахунку 100% голосів, але не кардинально. Ми актуалізуємо дані після оголошення результатів ЦВК.
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