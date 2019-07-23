Результати виборів у Верховну Раду 2019: список, хто проходить у парламент України

Хто і скільки місць отримає у Раді

21 липня відбулись дочасні парламентські вибори 2019. Результати голосування вже відомі, хоча ЦВК ще не опрацювала всі 100% протоколів. Дізнайтесь, які партії проходять у Верховну Раду України та скільки місць вони отримають у парламенті!

На позачергових виборах до парламенту проголосували 49,8% виборців, а це – лише 14 мільйонів 756 тисяч українців. Саме вони обрали новий склад Верховної Ради. За результатами голосування, найбільше мандатів прогнозовано отримає партія "Слуга народу", яка перемогла в багатомандатному всеукраїнському окрузі (за списками), і в більшості одномандатних округів (по мажоритарці).

До теми: Результати голосування 21 липня за даними екзит-полів

Станом на 12:00 вівторка, 23 липня, ЦВК опрацювала вже 94,20%. Уже точно відомо, що крім "Слуги", прохідний 5-відсотковий бар'єр подолали також партії "Опозиційна платформа – За життя", ВО "Батьківщина", "Європейська солідарність" та "Голос". Дізнайтеся, скільки місць у Раді вони отримають!

Після анексії Росією Криму, а також окупації частини Донецької та Луганської областей кількість одномандатних округів в Україні скоротилося з 225 до 199. Відтак, народних депутатів у Верховній Раді IX скликання буде не 450, а 424.

РЕЗУЛЬТАТИ ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ВИБОРІВ 2019 Партія Голоси Місць за списками Місць по мажоритарці Загальна к-сть мандатів Слуга народу 43.14% 124 129 253 Опозиційна платформа - За життя 13.06% 38 7 45 ВО "Батьківщина" 8.18% 23 1 24 Європейська Солідарність 8.12% 23 1 24 Голос 5.84% 17 3 20 Інші партії 10 10 Самовисуванці 48 48

Попередні результати свідчать, що теоретично партія Зеленського зможе сформувати одноосібну більшість у парламенті – для ухвалення законопроєктів необхідно 226 голосів. При цьому для ухвалення конституційних змін необхідно понад 300 голосів.

Найближче до потрапляння у ВР була Радикальна партія (4.01%), Сила і честь (3.81%), Опозиційний блок (3.06%). Понад 2% також набрали політсили "Українська стратегія Гройсмана", Партія Шарія і Свобода.

Хто проходить у ВР за партійними списками

Слуга народу

Разумков Дмитро Стефанчук Руслан Венедіктова Ірина Арахамія Давид Янченко Галина Федоров Михайло Корнієнко Олександр Красносільська Анастасія Ткаченко Олександр Беленюк Жан Бабак Сергій Криклій Владислав Шуляк Олена Наталуха Дмитро Ясько Єлизавета Оржель Олексій Герус Андрій Радуцький Михайло Монастирський Денис Гетманцев Данило Малюська Денис Холодов Андрій Лерос Гео Багратович Кальченко Сергій Ткаченко Максим Чернєв Єгор Юраш Святослав Сушко Павло Верещук Ірина Кубраков Олександр Діденко Юлія Соломчук Дмитро Ананченко Михайло Коваленко Анна Неклюдов Владлен Кривошеєв Ігор Іонушас Сергій Завітневич Олександр Струневич Вадим Воронов Володимир Арістов Юрій Кисіль Юрій Галайчук Вадим Ковальов Артем Стернічук Валерій Михайлюк Галина Бабій Роман Качура Олександр Новосад Анна Культенко Артем Марусяк Олег Кириченко Микола Третьякова Галина Халімон Павло Мошенець Олена Саладуха Ольга Коваль Ольга Загоруйко Аліна Бондаренко Олег Крячко Михайло Бардіна Марина Марченко Людмила Юнаков Іван Володіна Дарина Савченко Ольга Гринчук Оксана Козак Володимир Лисюк Андрій Сова Олександр Ватрас Володимир Мулик Роман Тарасов Олег Костюх Анатолій Брагар Євген Безгін Віталій Салійчук Олександр Рєпіна Елла Пушкаренко Арсеній Заблоцький Мар'ян Клочко Андрій Овчинникова Юлія Мережко Олександр Устенко Олексій Кабанов Олександр Веніславський Федір Булах Лада Петруняк Євген Маріковський Олександр Федієнко Олександр Мотовиловець Андрій Колісник Ганна Богуцька Єлизавета Нагаєвський Артем Потураєв Микита Якименко Павло Соколов Михайло Кунаєв Артем Припутень Дмитро Павлюк Максим Мокан Василь Підласа Роксолана Торохтій Богдан Дмитрієва Оксана Шол Маргарита Костін Андрій Горбенко Руслан Жупанін Андрій Тістик Ростислав Кравчук Євгенія Яковлева Неллі Гривко Сергій Павловський Петро Аллахвердієва Ірина Вінтоняк Олена Заславський Юрій Задорожний Андрій Шипайло Остап Шинкаренко Іван Совгиря Ольга Крейденко Володимир Тарасенко Тарас Сольский Микола Фролов Павло Новиков Михайло

Опозиційна платформа - За життя

Бойко Юрій Рабінович Вадим Медведчук Віктор Королевська Наталія Льовочкін Сергій Німченко Василь Шуфрич Нестор Ларін Сергій Дунаєв Сергій Козак Тарас Столар Вадим Іоффе Юлій Папієв Михайло Абрамович Ігор Ісаєнко Дмитро Скорик Микола Суркіс Григорій Кісільов Ігор Загородній Юрій Бурміч Анатолій Льовочкіна Юлія Колтунович Олександр Мамка Григорій Кальцев Володимир Павленко Юрій Приходько Наталія Чорний Віктор Борт Віталій Макаренко Михайло Волошин Олег Плачкова Тетяна Пузанов Олександр Мамоян Суто Кива Ілля Кузьмін Ренат Качний Олександр Славицька Антоніна Чубирко Іван

Батьківщина

Тимошенко Юлія Тарута Сергій Наливайченко Валентин Соболєв Сергій Кондратюк Олена Кириленко Іван Кожем’якін Андрій Немиря Григорій Власенко Сергій Дубіль Валерій Абдуллін Олександр Крулько Іван Лабунська Анжеліка Бондарєв Костянтин Цимбалюк Михайло Данілов Віталій Бєлькова Ольга Кучеренко Олексій Ніколаєнко Андрій Волинець Михайло Пузійчук Андрій Шкрум Альона Кабаченко Володимир

Європейська Солідарність

Порошенко Петро Парубій Андрій Геращенко Ірина Забродський Михайло Федина Софія Джемілєв Мустафа Зінкевич Яна Чийгоз Ахтем Синютка Олег Климпуш-Цинцадзе Іванна Герасимов Артур Кубів Степан Фріз Ірина Южаніна Ніна Луценко Ірина Сюмар Вікторія Ар'єв Володимир Павленко Ростислав Величкович Микола Алєксєєв Сергій Князевич Руслан Саврасов Максим Іонова Марія

Голос

Вакарчук Святослав Клименко Юлія Рудик Кіра Железняк Ярослав Устінова Олександра Макаров Олег Юрчишин Ярослав Рахманін Сергій Бобровська Соломія Стефанишина Ольга Цабаль Володимир Осадчук Андрій Костенко Роман Лозинський Роман Совсун Інна Василенко Леся Умєров Рустем

Які партії пройшли у Верховну Раду

Список мажоритарників, які перемогли на округах

Слуга народу (129)

№223. Буймістер Людмила

№222. Грищук Роман

№221. Пуртова Анна

№220. Бондар Ганна

№219. Тищенко Микола

№218. Гурін Дмитро

№217. Безугла Мар'яна

№216. Леся Забуранна

№215. Яременко Богдан

№214. Швець Сергій

№213. Дубнов Артем

№212. Перебийніс Максим

№211. Юрченко Олександр

№209. Зуб Валерій

№206. Поляков Антон

№205. Семінський Олег

№204. Божик Валерій

№203. Мазурашу Георгій

№202. Заремський Максим

№201. Лис Олена

№199. Нагорняк Сергій

№197. Скічко Олександр

№196. Стріхарський Андрій

№195. Арсенюк Олег

№194. Шпак Любов

№193. Марчук Ігор

№190. Жмеренецький Олексій

№189. Копанчук Олена

№187. Стефанчук Микола

№186. Ковальов Олексій

№185. Іванов Володимир

№183. Вагнєр Вікторія

№182. Павліш Павло

№181. Микиша Дмитро

№180. Красов Олексій

№179. Кучер Олексій

№178. Літвінов Олександр

№177. Любота Дмитро

№175. Пивоваров Євген

№173. Бакумов Олександр

№172. Здебський Юрій

№171. Кінзбурська Вікторія

№170. Одарченко Андрій

№169. Куницький Олександр

№168. Мезенцева Марія

№167. Гевко Володимир

№164. Василів Ігор

№163. Богданець Андрій

№162. Задорожній Микола

№161. Гузенко Максим

№158. Васильєв Ігор

№157. Рябуха Тетяна

№156. Литвиненко Сергій

№154. Аліксійчук Олександр

№153. Іванісов Роман

№152. Ковальчук Олександр

№151. Березін Максим

№150. Мовчан Олексій

№149. Касай Костянтин

№148. Ляшенко Анастасія

№145. Боблях Андрій

№144. Нальотов Дмитро

№141. Ткаченко Олександр

№140. Колебошин Сергій

№139. Васильковський Ігор

№138. Чернявський Степан

№136. Горенюк Олександр

№135. Леонов Олексій

№134. Колєв Олег

№133. Дмитрук Артем

№132. Дирдін Максим

№131. Чорноморов Артем

№130. Негулевський Ігор

№129. Копитін Ігор

№128. Гайду Олександр

№127. Пасічний Олександр

№124. Камельчук Юрій

№121. Саламаха Орест

№119. Кавецький Орест

№106. Кузнєцов Олексій

№103. Воронько Олег

№101. Кузбит Юрій

№100. Мурдій Ігор

№99. Дануца Олександр

№98. Бунін Сергій

№97. Галушко Микола

№96. Василевська-Смаглюк Ольга

№95. Горобець Олександр

№94. Дубінський Олександр

№93. Скороход Анна

№92. Колюх Валерій

№91. Дунда Олег

№87. Андрійович Зіновій

№86. Матусевич Олександр

№85. Прощук Едуард

№84. Фріс Ігор

№82. Нікітіна Марина

№81. Мельник Павло

№79. Яцик Юлія

№77. Штепа Сергій

№76. Шевченко Євгеній

№75. Соха Роман

№74. Касай Геннадій

№70. Лаба Михайло

№67. Кузьміних Сергій

№66. Грищенко Тетяна

№65. Костюк Дмитро

№63. Кицак Богдан

№62. Герасименко Ігор

№40. Трухін Олександр

№39. Северин Сергій

№38. Бородін Владислав

№36. Каптєлов Роман

№35. Герман Денис

№34. Чорний Дмитро

№33. Корявченков Юрій

№32. Криворучкіна Олена

№31. Захарченко Володимир

№30. Лічман Ганна

№29. Демченко Сергій

№28. Мисягін Юрій

№27. Медяник В’ячеслав

№26. Нестеренко Кирило

№25. Бужанський Максим

№24. Кисилевський Дмитро

№20. В'ячеслав Рубльов

№14. Борзова Ірина

№12. Драбовський Анатолій

№11. Пашковський Максим

Самовисуванці (48)

№210. Коровченко Сергій

№208. Давиденко Валерій

№207. Рибаков Ігор

№200. Яценко Антон

№198. Рудик Сергій

№192. Герега Олександр

№191. Бондар Віктор

№188. Лабазюк Сергій

№184. Колихаєв Віктор

№174. Фельдман Олександр

№166. Люшняк Микола

№165. Чайківський Іван

№160. Молоток Ігор

№159. Деркач Андрій

№155. М’ялик Віктор

№147. Кулініч Олег

№146. Шаповалов Юрій

№143. Урбанський Анатолій

№142. Кіссе Антон

№137. Гончаренко Олексій

№126. Кіт Андрій

№125. Лопушанський Андрій

№123. Батенко Тарас

№120. Дубневич Ярослав

№114. Шахов Сергій

№112. Вельможний Сергій

№107. Сухов Олександр

№102. Довгий Олесь

№89. Сіреджук Дмитро

№88. Іванчук Андрій

№80. Мінько Сергій

№73. Поляк Владіслав

№72. Петьовка Василь

№71. Валерій Лунченко

№68. Горват Роберт

№64. Арешонков Володимир

№60. Лубінець Дмитро

№51. Ковальов Олександр

№48. Єфімов Максим

№37. Шпенов Дмитро

№23. Констанкевич Ірина

№22. Палиця Ігор

№21. Івахів Степан

№19. Ігор Гузь

№17. Кучер Микола

№16. Вацак Геннадій

№15. Білозір Лариса

№13. Юрчишин Петро

ОПЗЖ (7)

№113. Лукашев Олександр

№78. Пономарьов Олександр

№59. Мороз Володимир

№52. Погодін Олег

№49. Гнатенко Валерій

№47. Солод Юрій

№46. Христенко Федір

Опозиційний блок (6)

№176. Шенцев Дмитро

№105. Гриб Вікторія

№58. Магера Сергій

№57. Новинський Вадим

№50. Руслан Требушкін

№45. Муса Магомедов

Голос (3)

№118. Васильченко Галина

№117. Рущишин Ярослав

№115. Піпа Наталія

Єдиний центр (1)

№69. Балога Віктор

Батьківщина (1)

№18. Мейдич Олег

Свобода (1)

№83. Савчук Оксана

ЄС (1)

№116. Княжицький Микола

Самопоміч (1)

№122. Бакунець Павло

Біла Церква разом (1)

ОВО №90. Бабенко Микола (опр 97.93%)

Результати виборів 2019

Відзначимо, що розстановка сил може трішки змінитися після підрахунку 100% голосів, але не кардинально. Ми актуалізуємо дані після оголошення результатів ЦВК.

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