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Tesla знизить ціни на всі свої авто

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Tesla - фото 1
Tesla / diariomotor

Таке рішення керівництво Tesla прийняло у зв'язку зі скороченням федеральних податкових пільг у США для покупців електрокарів

Компанія Tesla прийняла рішення про зниження цін на всі свої автомобілі на дві тисячі доларів.

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Відзначається, що на такий крок керівництво Tesla пішло у зв'язку зі скороченням федеральних податкових пільг в США для покупців електрокарів.

Tesla знизить ціни на авто - фото 299496
Tesla знизить ціни на авто

Однак, ринок таке рішення компанії сприйняв несхвально – акції Tesla відразу впали на 10%. Втім, до закриття торгів їхня вартість вирівнялася до 6,8%.

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Джерело: ir.tesla
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