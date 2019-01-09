Tesla знизить ціни на всі свої авто

Таке рішення керівництво Tesla прийняло у зв'язку зі скороченням федеральних податкових пільг у США для покупців електрокарів

Компанія Tesla прийняла рішення про зниження цін на всі свої автомобілі на дві тисячі доларів.

І ще: Tesla показала, як "народжується" Model 3

Відзначається, що на такий крок керівництво Tesla пішло у зв'язку зі скороченням федеральних податкових пільг в США для покупців електрокарів.

Tesla знизить ціни на авто

Однак, ринок таке рішення компанії сприйняв несхвально – акції Tesla відразу впали на 10%. Втім, до закриття торгів їхня вартість вирівнялася до 6,8%.

Читайте також: Експерти назвали найбільш ненадійні б/у авто