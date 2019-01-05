Експерти назвали найбільш ненадійні б/у авто

Список ненадійних авто був складений за підсумками понад 9 мільйонів технічних оглядів.

Асоціація технагляду Німеччини оголосила свою версію списку найбільш ненадійних автомобілів віком 2-3 роки, 4-5 років і 6-7 років.

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Моделі оцінювали за кількістю виявлених проблем під час діагностики авто. Бралася до уваги і кількість водіїв, які зіштовхнулися з необхідністю ремонтувати ту чи іншу марку машини.

Топ найбільш ненадійних б/у авто (2-3 роки):

Dacia Logan (14,6%);

Renault Clio (12,1%);

Fiat Punto (11,7%);

Kia Sportage (11,7%);

Ford Ka (11,7%).

Топ найбільш ненадійних б/у авто (4-5 років):

Peugeot 206 (28%);

Dacia Logan (21,8%);

Chevrolet Spark (21,8%);

Volkswagen Sharan (18,7%).

Топ найбільш ​ненадійних б/у авто (6-7 років):

Dacia Logan (30,9%);

Renault Kangoo (29,8%);

Peugeot 206 (28,7%);

Dacia Sandero (27,4%);

Renault Twingo (27%).

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