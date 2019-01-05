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Експерти назвали найбільш ненадійні б/у авто
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Список ненадійних авто був складений за підсумками понад 9 мільйонів технічних оглядів.
Асоціація технагляду Німеччини оголосила свою версію списку найбільш ненадійних автомобілів віком 2-3 роки, 4-5 років і 6-7 років.
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Моделі оцінювали за кількістю виявлених проблем під час діагностики авто. Бралася до уваги і кількість водіїв, які зіштовхнулися з необхідністю ремонтувати ту чи іншу марку машини.
Топ найбільш ненадійних б/у авто (2-3 роки):
- Dacia Logan (14,6%);
- Renault Clio (12,1%);
- Fiat Punto (11,7%);
- Kia Sportage (11,7%);
- Ford Ka (11,7%).
Топ найбільш ненадійних б/у авто (4-5 років):
- Peugeot 206 (28%);
- Dacia Logan (21,8%);
- Chevrolet Spark (21,8%);
- Volkswagen Sharan (18,7%).
Топ найбільш ненадійних б/у авто (6-7 років):
- Dacia Logan (30,9%);
- Renault Kangoo (29,8%);
- Peugeot 206 (28,7%);
- Dacia Sandero (27,4%);
- Renault Twingo (27%).
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