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Tesla встановила новий приголомшливий світовий рекорд

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Tesla - фото 1
Tesla / greencarreports

Компанія Tesla опублікувала дані за рекордними обсягами світового виробництва і продажів своїх електромобілів в третьому кварталі 2019 року. Американський концерн знову зміг побити всі рекорди.

За звітний період компанія випустила 96 155 примірників своїх електрокарів. При цьому фактичні їхні поставки, за підрахунками фахівців, досягли позначки в 97 000 одиниць, що стало абсолютним рекордом для компанії.

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Ці цифри називають найкращими за всю історію існування компанії. Звання бестселера Tesla належить п'ятимісному седану Model 3. У третьому кварталі 2019 року з конвеєра зійшло 79 837 таких авто. При цьому в руки клієнтів потрапило 79 600 електричних седанів.

Tesla встановила новий приголомшливий світовий рекорд - фото 359242

У свою чергу, сумарний обсяг випуску електрокарів Model S і Model X досяг позначки в 16 318 одиниць. За три місяці клієнти марки отримали 17 400 таких електрокарів.

Також в Tesla повідомили про інше рекорд: в минулому кварталі марка зібрала рекордну кількість нових замовлень на електрокари. Це націлило компанію на збільшення обсягів виробництва.

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Джерело: teslarati
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