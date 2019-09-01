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Ломаченко — Кемпбелл 1 вересня

На службі в поліції з'явилася перша Tesla Model 3

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Поліцейські вважають, що електромобілі дозволять заощаджувати кошти - фото 1
Поліцейські вважають, що електромобілі дозволять заощаджувати кошти

Поліцейський департамент міста Баргерсвілла (штат Індіана, США) придбав першу Tesla Model 3. Шеф місцевої поліції впевнений, що електрокар перевершує типовий для американських силовиків Dodge Charger по керованості, дешевизні обслуговування і не поступається седану в динаміці.

Поліцейські Баргерсвілла не сумніваються, що з часом Tesla Model 3 витіснить класичні американські патрульні автомобілі в інших містах США, і обґрунтовують вони свій вибір розрахунками.

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Електрокар у версії Standard Range Plus обійшовся департаменту поліції у 41 945 доларів: на 8333 долари дорожче, ніж покупка традиційного Dodge Charger. Щорічно на паливо Charger йде близько 7200 доларів, тоді як регулярна зарядка Tesla обійдеться у 1674 долари на рік. Крім того, електромобіль рідше потребує технічного обслуговування, менше зношує гальмівні колодки та навантажує шини.

На службі в поліції з'явилася перша Tesla Model 3 - фото 351642
На службі в поліції з'явилася перша Tesla Model 3 - фото 351641

Що стосується запасу ходу, то з цим у Tesla не повинно бути проблем: за оцінкою поліцейських, щоденний пробіг патрульного автомобіля в Баргерсвіллі не перевищує 200 кілометрів, тоді як Model 3 версії Standard Range Plus здатна проїжджати на одній зарядці до 386 кілометрів.

Американські ЗМІ стверджують, що поліція Індіани стала першим департаментом, який закупив Tesla Model 3. Раніше на службі у поліції Лос-Анджелеса з'явився більший і дорожчий седан Tesla Model S. Інший аналогічний електромобіль придбали у січні цього року поліцейські з Каліфорнії.

На службі в поліції з'явилася перша Tesla Model 3 - фото 351645
На службі в поліції з'явилася перша Tesla Model 3 - фото 351643

Закупівля електромобілів у поліцію не обходиться без скандалів: поліцейський департамент Лос-Анджеліс звинуватили в нецільовій витраті бюджетних коштів після надходження партії BMW i3. За версією журналістів, дорогі німецькі електрокари не забезпечують безпеку громадян, а використовуються співробітниками поліції для особистих потреб.

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Джерело: Electrek
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