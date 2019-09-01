На службі в поліції з'явилася перша Tesla Model 3

Поліцейський департамент міста Баргерсвілла (штат Індіана, США) придбав першу Tesla Model 3. Шеф місцевої поліції впевнений, що електрокар перевершує типовий для американських силовиків Dodge Charger по керованості, дешевизні обслуговування і не поступається седану в динаміці.

Поліцейські Баргерсвілла не сумніваються, що з часом Tesla Model 3 витіснить класичні американські патрульні автомобілі в інших містах США, і обґрунтовують вони свій вибір розрахунками.

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Електрокар у версії Standard Range Plus обійшовся департаменту поліції у 41 945 доларів: на 8333 долари дорожче, ніж покупка традиційного Dodge Charger. Щорічно на паливо Charger йде близько 7200 доларів, тоді як регулярна зарядка Tesla обійдеться у 1674 долари на рік. Крім того, електромобіль рідше потребує технічного обслуговування, менше зношує гальмівні колодки та навантажує шини.

Що стосується запасу ходу, то з цим у Tesla не повинно бути проблем: за оцінкою поліцейських, щоденний пробіг патрульного автомобіля в Баргерсвіллі не перевищує 200 кілометрів, тоді як Model 3 версії Standard Range Plus здатна проїжджати на одній зарядці до 386 кілометрів.

Американські ЗМІ стверджують, що поліція Індіани стала першим департаментом, який закупив Tesla Model 3. Раніше на службі у поліції Лос-Анджелеса з'явився більший і дорожчий седан Tesla Model S. Інший аналогічний електромобіль придбали у січні цього року поліцейські з Каліфорнії.

Закупівля електромобілів у поліцію не обходиться без скандалів: поліцейський департамент Лос-Анджеліс звинуватили в нецільовій витраті бюджетних коштів після надходження партії BMW i3. За версією журналістів, дорогі німецькі електрокари не забезпечують безпеку громадян, а використовуються співробітниками поліції для особистих потреб.

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