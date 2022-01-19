Tesla випустить зменшену версію футуристичного пікапа Cybertruck

Компанія Ілона Маска Tesla планує запропонувати покупцям пікап Cybertruck у двох варіантах – повнорозмірному та компактному. Очікується, що новинку представлять у березні на спеціальному заході.

Два роки тому, у листопаді 2019-го, Ілон Маск сказав, що в довгостроковій перспективі має сенс додати в модельний ряд мініатюрний Cybertruck. Але з того часу інформація про модель меншого розміру так і не була офіційно підтверджена. Зараз з'явилася інформація, що Tesla може показати обидві версії пікапа під час спеціального заходу, яке, як очікується, відбудеться у березні цього року, пише StreetInsider.

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Аналітик Global Equities Research Тріп Чоудрі розповів, що в березні будуть показані обидві версії, причому вони будуть мати "значні зміни" у порівнянні з початковою версією Cybertruck. Крім того, за словами Чоудрі, "молодший" Cybertruck буде приблизно на 15-20% компактніший за свого побратима. Кузова для обох моделей виготовить компанія Steel Dynamics, виробничі потужності якої розташовуються приблизно за 160 км від техаської гігафабрики Tesla.

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