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Tesla випустить зменшену версію футуристичного пікапа Cybertruck

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Tesla випустить зменшену версію футуристичного пікапа Cybertruck - фото 1

Компанія Ілона Маска Tesla планує запропонувати покупцям пікап Cybertruck у двох варіантах – повнорозмірному та компактному. Очікується, що новинку представлять у березні на спеціальному заході.

Два роки тому, у листопаді 2019-го, Ілон Маск сказав, що в довгостроковій перспективі має сенс додати в модельний ряд мініатюрний Cybertruck. Але з того часу інформація про модель меншого розміру так і не була офіційно підтверджена. Зараз з'явилася інформація, що Tesla може показати обидві версії пікапа під час спеціального заходу, яке, як очікується, відбудеться у березні цього року, пише StreetInsider.

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Аналітик Global Equities Research Тріп Чоудрі розповів, що в березні будуть показані обидві версії, причому вони будуть мати "значні зміни" у порівнянні з початковою версією Cybertruck. Крім того, за словами Чоудрі, "молодший" Cybertruck буде приблизно на 15-20% компактніший за свого побратима. Кузова для обох моделей виготовить компанія Steel Dynamics, виробничі потужності якої розташовуються приблизно за 160 км від техаської гігафабрики Tesla.

Tesla випустить зменшену версію футуристичного пікапа Cybertruck - фото 492603

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