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Tesla випустила бездротовий powerbank для смартфонів

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Безпровідний powerbank від Tesla - фото 1
Безпровідний powerbank від Tesla / wccftech

Новий аксесуар можна використовувати і як портативний акумулятор, що дозволяє заряджати гаджети далеко від розеток.

Компанія Ілона Маска представила гібридний пристрій Tesla Wireless Charger. Він поєднує в собі функції класичного powerbank і бездротового зарядного пристрою для смартфонів.

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Гаджет використовує технологію Qi, яка базується на методі магнітної індукції. Потужність зарядки складає всього 5 Вт.

Powerbank від Tesla з безпровідною зарядкою Qi - фото 273015
Powerbank від Tesla з безпровідною зарядкою Qi / wccftech
Powerbank від Tesla з безпровідною зарядкою Qi - фото 273014
Powerbank від Tesla з безпровідною зарядкою Qi / wccftech

Аксесуар оснащений батареєю на 6 000 мАг і має вбудований кабель USB Type-C, що дозволяє віддавати енергію навіть гаджетам, що не підтримують бездротову технологію. Також для підзарядки може використовуватися порт USB Type-A. Потужність в цьому випадку складе 7,5 Вт.

Powerbank від Tesla з безпровідною зарядкою Qi - фото 273013
Powerbank від Tesla з безпровідною зарядкою Qi / wccftech
Powerbank від Tesla з безпровідною зарядкою Qi - фото 273010
Powerbank від Tesla з безпровідною зарядкою Qi / wccftech

Сам аксесуар заповнює заряд завдяки вбудованому кабелю USB Type-A.

У продажу Tesla Wireless Charger з'явиться в чорному і білому кольорах за ціною 65 доларів США. На тлі аналогів ціна досить висока, але в Tesla впевнені, що шанувальників бренду такий гаджет зацікавить.

Powerbank від Tesla з безпровідною зарядкою Qi - фото 273011
Powerbank від Tesla з безпровідною зарядкою Qi / wccftech
Powerbank від Tesla з безпровідною зарядкою Qi - фото 273012
Powerbank від Tesla з безпровідною зарядкою Qi / wccftech

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Джерело: wccftech
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