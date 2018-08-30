Tesla випустила бездротовий powerbank для смартфонів

Новий аксесуар можна використовувати і як портативний акумулятор, що дозволяє заряджати гаджети далеко від розеток.

Компанія Ілона Маска представила гібридний пристрій Tesla Wireless Charger. Він поєднує в собі функції класичного powerbank і бездротового зарядного пристрою для смартфонів.

І ще: Acer показала ігровий трансформер і безрамковий ультрабук

Гаджет використовує технологію Qi, яка базується на методі магнітної індукції. Потужність зарядки складає всього 5 Вт.

Powerbank від Tesla з безпровідною зарядкою Qi / wccftech

Powerbank від Tesla з безпровідною зарядкою Qi / wccftech

Аксесуар оснащений батареєю на 6 000 мАг і має вбудований кабель USB Type-C, що дозволяє віддавати енергію навіть гаджетам, що не підтримують бездротову технологію. Також для підзарядки може використовуватися порт USB Type-A. Потужність в цьому випадку складе 7,5 Вт.

Powerbank від Tesla з безпровідною зарядкою Qi / wccftech

Powerbank від Tesla з безпровідною зарядкою Qi / wccftech

Сам аксесуар заповнює заряд завдяки вбудованому кабелю USB Type-A.

У продажу Tesla Wireless Charger з'явиться в чорному і білому кольорах за ціною 65 доларів США. На тлі аналогів ціна досить висока, але в Tesla впевнені, що шанувальників бренду такий гаджет зацікавить.

Powerbank від Tesla з безпровідною зарядкою Qi / wccftech

Powerbank від Tesla з безпровідною зарядкою Qi / wccftech

Читайте також: Характеристики Honor 8X Max розкриті інтернет-магазином