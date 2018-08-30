Acer показала ігровий трансформер і безрамковий ультрабук

Напередодні старту щорічної виставки побутової електроніки IFA 2018 компанія Acer провела окрему презентацію власних новинок.

У рамках заходу були показані нові десктопи, ноутбуки та інші гаджети. Найцікавішими з них стали ігровий трансформер Predator Triton 900, найлегший у світі 15-дюймовий ноутбук Swift 5 і тонкий 14-дюймовий лептоп з практично безрамковим екраном Swift 7.

І ще: Експерти визначили ТОП-5 смартфонів 2018 року

Predator Triton 900

Перший у своєму роді ігровий ноутбук з поворотним сенсорним дисплеєм. Завдяки спеціальному кріпленню його 4K-екран обертається на 180 градусів, що дозволяє використовувати пристрій у режимі планшета.

Новий Predator Triton 900 оснащений відеокартою NVIDIA, механічною клавіатурою, тачпадом, який можна використовувати замість цифрового блоку, і системою охолодження з кулерами Aeroblade 3D четвертого покоління.

Детальні характеристики, дата старту продажів і ціну ноутбука поки не називають.

Acer Swift 7

Крім геймерських пристроїв Acer представила новинки і для звичайних користувачів. Так, оновлений Swift 7 став найтоншим у світі 14-дюймовим ноутбуком. Товщина його корпуса менша ніж 10 мм, а важить апарат близько 1 кг. Ще однією особливістю стали рамки товщиною 4,27 мм навколо екрану, який займає 92% площі верхньої частини. У порівнянні з попередником ноутбук став меншим на 15%.

Про характеристики нового Acer Swift 7 відомого лише те, що в ньому встановлений шестиядерний процесор Intel Core i7 восьмого покоління.

Acer Swift 5

Також Acer оновила модель Swift 5. За словами виробника, при вазі всього 990 грамів це найлегший у світі 15,6-дюймовий ноутбук. Товщина його корпусу з магнієво-алюмінієвого сплаву становить 15,9 мм. Крім того, товщина рамок становить 5,87 мм, завдяки чому екран займає 87,6% площі корпусу.

Ноутбук отримав процесор Intel Core i7-8565U або Core i5-8265U в залежності від версії, до 16 ГБ оперативної пам'яті DDR4, NVMe PCIe SSD-накопичувач об'ємом до 1 ТБ, IPS-екран з роздільною здатністю Full HD, клавіатуру з підсвічуванням, Wi-Fi 2x2 802.11ac, роз'єм USB 3.1 Type-C зі швидкістю передачі до 10 Гбіт/с і стереодинаміки TrueHarmony з підтримкою Dolby Audio.

Acer Swift 5 з 15-дюймовим екраном надійде в продаж в листопаді за ціною від € 1 099.

Ще однією представленої новинкою став 14-дюймовий Acer Swift 5. При товщині 14,9 мм він важить всього 970 грамів. Зовні апарат майже не відрізняється від 15-дюймової версії, але розмір рамок навколо дисплея становить 9,32 мм. У цій моделі використовується процесор Intel Core i7-8565U або Core i5-8265U, а заявлений час автономної роботи становить 8 годин.

14-дюймовий Acer Swift 5 можна буде придбати з вересня за ціною від $ 999.

Читайте також: Названо несподівану причину швидкої розрядки смартфонів