Покупці Porsche зможуть підібрати ідеальне авто за допомогою штучного інтелекту

Компанія Porsche представила конфігуратор налаштування нових автомобілів на основі штучного інтелекту. За словами представників марки, навчені нейронні мережі здатні з 90-процентною точністю підібрати індивідуальний список опцій для кожного клієнта.

Нова онлайн-система дозволить позбутися від тривалих пошуків інформації у мережі про ті чи інші функції, а також від поїздок у дилерські центри для консультацій з менеджерами.

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Інтелектуальний конфігуратор допоможе усім клієнтам марки заздалегідь визначитися з опціями майбутнього автомобіля, не виходячи з дому. Скористатися послугою можна як з комп'ютера, так і за допомогою смартфона.

Система, в основі якої лежать навчені нейронні мережі, здатна по понад 270 параметрах підібрати комплектацію і функціонал майбутнього автомобіля. Штучний інтелект аналізує наявність моделей на ринку, потреби клієнта в тих чи інших опціях та з точністю до 90% відсотків підбирає кілька моделей, які відповідають перевагам покупця.

За словами представників Porsche, подібний показник точно не граничний. Оскільки нейронні мережі здатні самонавчатися у процесі підбору автомобілів, в майбутньому штучний інтелект зможе підбирати автомобілі, які ідеально відповідатимуть персональним інтересам кожного клієнта.

У березні минулого року інженери компанії Seat спільно з фахівцями ізраїльської фірми Eyesight Technologies почали розробку нових систем контролю за станом водія на основі штучного інтелекту. Розроблене у рамках співпраці програмне забезпечення зможе не тільки визначити, чи заснула людина чи ні, але і "зрозуміти", чи бачить вона пішохода, котрий наближається до автомобіля.

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