Tesla відкликала тисячі електромобілів: подробиці

Керівництво компанії Tesla повідомило, що відкликає 15 тисяч електромобілів Tesla Model X на території США і Канади через можливий дефект, який може викликати втрату керування.

На думку експертів, проблема може привести до аварії зі смертельними наслідками.

І ще: Названо найнадійніші автомобілі у світі

Національне управління з безпеки руху автотранспорту США спільно з Міністерством транспорту Канади опублікували заяву, в якій заявили про те, що на етапі виробництва кермової системи автомобілів могла бути допущена несправність. У майбутньому вона може привести до ускладнень під час управління транспортним засобом і в результаті підвищити ймовірність аварії.

Автори підкреслюють, що мова йде про автомобілі 2016 модельного року, вироблених не пізніш середини жовтня. Варто відзначити, що у 2018 році компанія через схожу причину відкликала 123 тис. електромобілів Model S того ж року випуску, на яких в результаті були замінені деякі деталі.

Читайте також: До зими готові: дивіться, як виглядає Tesla Model 3 на гусеницях