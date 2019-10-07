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Tesla в США отримала незвичайний статус

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Tesla Model S - фото 1
Tesla Model S / tesla

Електрокар Tesla Model S став "машиною мрії" в США, істотно випереджаючи всі інші бренди автомобілів, як бензинові, так і гібридні.

За підсумками опрацьованих повідомлень понад 100 тисяч користувачів у мережі, Tesla Model S істотно обійшла всіх конкурентів. Випередити Tesla не змогла навіть легендарний Ford Mustang, який посів друге місце. Свій аналіз експерти сайту побудували на вивчення хештегів і повідомлень в Twitter.

І ще: Tesla встановила новий приголомшливий світовий рекорд

Tesla в США отримала незвичайний статус - фото 360053

Виходячи з результатів аналізу, аналітики також роблять висновок про постійне зростання інтересу покупців в США до електрокарів. Варто відзначити, що дані, отримані в соціальних мережах, не дають на 100% релевантну інформацію. Однак підсумкова статистика дозволяє зробити висновок про постійне зростання інтересу покупців до електромобілів.

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