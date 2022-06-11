Фотошпигуни розсекретили інтер'єр пікапа Tesla Cybertruck: фото салону

Презентація Tesla Cybertruck відбулася понад 2 роки тому, а футуристичний пікап так і не став на конвеєр. Раз у раз в мережі з'являються нові особливості електрокара, а на цей раз показали його інтер'єр.

Досі не було жодної інформації про салон пікапа, однак зробити фото інтер'єру Tesla Cybertruck далося під час презентації нової акумуляторної системи Elkhorn Battery у Монтереї, Каліфорнія. Знімки опублікували у Twitter.

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Як видно на фото, салон пікапа укомплектований таким же штурвалом та інформаційно-розважальним дисплеєм, як і оновлена Tesla Model S. Але є у пікапа й свої особливості. Зокрема, оригінальні сидіння, що виглядають трохи інакше, ніж в будь-яких інших Tesla. Також на знімках видно широкий підлокітник з нішою для дрібничок, а через штурвал видніється край цифрової панелі приладів. Ще одна цікава деталь – невеликі трикутні вікна перед передніми стійками.

Чи всі ці елементи збережуться й в серійній версії Tesla Cybertruck – невідомо.

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