Ентузіасти перетворили Tesla Model 3 на електричний танк

Тюнери з Німеччини трохи почаклували над Tesla Model 3. Тепер електричний седан перетворився на справжнісінький танк.

Tesla Model 3 на потужних гусеницях з дорожнім просвітом у 800 міліметрів показали в YouTube. Як видно з ролика, насамперед виготовили раму зі сталевих труб квадратного перерізу. Після цього майстри встановили привідні зірочки, використовуючи опорні підшипники для важких умов експлуатації. Потім було встановлено систему підвіски, а гусениці танка встановили на зірочки.

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Tesla Model 3 підняли за допомогою витягу на висоту близько метра, щоб з'єднати півосі з готовим гусеничним приводом. В результаті автомобіль має масу близько 6 тонн і дорожній просвіт у 80 сантиметрів. Єдина незручність полягає в тому, що потрапити в салон можна лише через вікно, тому що гусениці не дозволяють відчинити двері.

Команда також додала кілька аксесуарів, щоб завершити вигляд позашляховика, включаючи масивну світлову панель, що складається з чотирьох фар. Спереду також встановили лебідку. На створення унікального електровсюдихода пішло 4 тижні.

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