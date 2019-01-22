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Tesla розпочинає продаж Model 3 в Європі

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Tesla Model 3 з'явиться скоро в Європі - фото 1
Tesla Model 3 з'явиться скоро в Європі / teslarati

Tesla отримала дозвіл на продаж електромобілів Model 3 на території Європи. Рішення голландського управління по контролю за дорожнім рухом (RDW) дозволить компанії Маска почати поставки в лютому 2019 року.

У продаж надійде модифікація Long Range, вартість якої починається від 49 тисяч доларів, запас ходу електромобіля в цій комплектації – 500 км.

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Початок продажів Model 3 в Європі дозволить Tesla посилити боротьбу за частку ринку преміальних автомобілів, на якому домінують BMW, що належить Daimler бренд Mercedes-Benz і Audi, що входить в концерн Volkswagen. У листі акціонерам за третій квартал компанія повідомляла, що ринок середньорозмірних преміальних седанів в Європі вдвічі більший, ніж американський.

За підсумками минулого року Model 3 стала найбільш продаваним автомобілем підвищеної комфортності в США: Tesla реалізувала 138 тисяч таких електромобілів. Це на 26,4 тисячі більше, ніж у найближчого конкурента, компанії Lexus, яка продала 111,6 тисяч машин моделі RX. Аналітики відзначають, що машини Tesla конкурують з автомобілями з інших категорій.

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Джерело: jalopnik
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