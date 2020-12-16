Найпотужніша Tesla Model S vs Porsche Taycan Turbo S: видовище відео гонки електрокарів

Британський автоблогер провів заїзд на прямій між найпотужнішими версіями електрокарів Porsche Taycan і Tesla Model S. Чотиримісний седан Porsche програє Tesla за показниками потужності і ваги, і має невелику перевагу в крутному моменті.

Сьогодні одні з найпотужніших і швидких моделей електрокарів належать компаніям Tesla і Porsche. Чотиримісні седани Model S і Taycan навіть в базовій версії випереджають за показниками динаміки багато спортивних авто з ДВС, а заряджені комплектації цих авто з майже 800 к. с. потужності не раз порівнювали в заїзді з гіперкарами.

І ще: Дивіться ефектну дрег-гонку Ford Mustang Кена Блока та найпотужнішої у світі Mazda RX-7

На цей раз британський автоблогер Shmee150 порівняв 760-сильну версію Porsche Taycan Turbo S з новою варіацією Tesla Model S P100D Cheetah Stance на 785 к.с.

Попри 50 кг зайвої ваги, у Taycan є додаткові 50 Нм крутного моменту. Автор відео також заявляє, що під час гонки заряд акумулятора Tesla становив 70%, а у Porsche – 36%.

На початку заїзду Model S незначно вирвалася вперед, але фінішну лінію першим перетнув електрокар Taycan з перевагою в кілька сантиметрів. У заїзді також брав участь кросовер Model X, який фінішував третім.

Читайте також: Toyota присвятила авто людям, які працювали під час епідемії COVID-19: фото