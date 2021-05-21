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Tesla Roadster отримає оновлену версію: її можливості вражатимуть

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Tesla Roadster отримає ще потужнішу версію - фото 1
Tesla Roadster отримає ще потужнішу версію

Компанія Tesla готує до випуску оновлену модель Roadster. Електрокар отримає не тільки змінений екстер'єр та інтер'єр, але і значні швидкісні характеристики.

За запевненням Маска, автомобіль буде розганятися до 100 кілометрів на годину всього за 1,1 секунди. Як пише Electek, прототип автомобіля зараз виставлений у музеї Петерсена у Лос-Анджелесі.

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Публікацію з цього приводу розмістили в блозі twitter-акаунту Tesla New York. Незабаром її прокоментував Ілон Маск, заявивши, що серійна версія родстера буде кращою.

Tesla Roadster отримає оновлену версію: її можливості вражатимуть - фото 460536

Що стосується рекордної динаміки, то поруч з прототипом автомобіля зазначено, що його спеціальна версія з пакетом SpaceX буде поставлятися з ракетними двигунами. Раніше представники Tesla заявляли, що на розгін до 100 км/год в електрокара буде йти 1,9 секунди, а від однієї зарядки він зуміє подолати аж до 1000 кілометрів.

Пізніше Ілон Маск зазначив, що оголошені ще у 2017 році характеристики будуть доступні вже у базовій версії автомобіля. Прокачана же модифікація буде демонструвати ще більш вражаючі показники.

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