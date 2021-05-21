Представлено Volkswagen ID.X: найпотужніший електричний хетчбек компанії

Глава Volkswagen Ральф Брандштеттер несподівано показав у соцмережах електричний хетчбек під індексом ID.X. Він виявився навіть потужнішим за "заряджений" ID.4 GTX. Щоправда, у серію модель не піде, але стане орієнтиром для майбутніх проєктів.

Як видно на фотографіях, Volskwagen ID.X – модифікація електрохетчбека ID.3 з сірим кузовом, підкресленим неоновими акцентами, великими легкосплавними колісними дисками та спортивними сидіннями, обшитими алькантарою, пише Motor1.

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Але найбільш примітні відмінності криються у "начинці": потужність силової установки ID.X досягає 333 кінських сил. Таким чином, концепт вийшов продуктивнішим, ніж топовий ID.3 у версії Pro S і спортивний ID.4 GTX. Виграє він і в Audi Q4 E-Tron, і у Skoda Enyaq iV RS.

ID.X запозичив у "старшого" ID.4 систему повного приводу, натомість усім серійним версіями ID.3 передбачено тільки задній привід. Від актуального Golf R концепту дістався режим дрифту.

Завдяки додатковому силового блоку хот-хетч розганяється з місця до першої "сотні" за 5,3 секунди, зазначив Брандштеттер за підсумками тест-драйву електрокара. Поліпшенню динаміки сприяє і знижена на 200 кілограмів маса. Правда, глава марки не розкрив, як цього вдалося домогтися разом зі значним збільшенням віддачі.

Volkswagen ID.X не стане серійним, однак в ID.3 усе ж з'явиться "товарна" версія з повним приводом. "Гарячий" варіант електрокара з приставкою R планують випустити до 2024 року.

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