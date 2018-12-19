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Tesla проїхала по тунелю під Лос-Анджелесом: з'явилося відео

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З'явилося відео із швидкісного тунелю - фото 1
З'явилося відео із швидкісного тунелю / Twitter

Перше відео стало доступне на сторінці компанії The Boring Company у Twitter. Зроблено воно було під час відкриття швидкісного тунелю.

З'явилося перше відео з відкриття швидкісного тунелю під Лос-Анджелесом, створеного компанією Ілона Маска The Boring Company.

До теми: Маск відкрив підземний тунель у Лос-Анджелесі: перші фото

У відео показаний автомобіль Tesla, який вперше проїхав у швидкісному тунелі. Проїзд по ньому Ілон Маск порівняв з телепортацією.

"Можна їхати зі швидкістю понад 240 кілометрів на годину. На цій швидкості здається, що телепортуєшся по місту", – зазначив він.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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