Tesla проїхала по тунелю під Лос-Анджелесом: з'явилося відео

Перше відео стало доступне на сторінці компанії The Boring Company у Twitter. Зроблено воно було під час відкриття швидкісного тунелю.

З'явилося перше відео з відкриття швидкісного тунелю під Лос-Анджелесом, створеного компанією Ілона Маска The Boring Company.

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У відео показаний автомобіль Tesla, який вперше проїхав у швидкісному тунелі. Проїзд по ньому Ілон Маск порівняв з телепортацією.

"Можна їхати зі швидкістю понад 240 кілометрів на годину. На цій швидкості здається, що телепортуєшся по місту", – зазначив він.

The Boring Company Loop system pic.twitter.com/xVpDHzZKXB — The Boring Company (@boringcompany) 19 грудня 2018 р.

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