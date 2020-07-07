Tesla продає тепер й шорти: це Маск так знущається з тих, хто не вірив в успіх компанії

На сайті компанії Tesla, яка займається виробництвом електрокарів, з'явилася незвичайна продукція – короткі червоні шортики. Цією новиною Ілон Маск поділився у Twitter. А ще відсилка до культури вживання марихуани.

Спереду на шортах є логотип Tesla, а ззаду – напис S3XY (це відсилка до моделей автомобілів Tesla – Model S, Model 3, Model X і Model Y). Атласні шорти коштують 69,420 (але купити їх вже не вийде, все продано).

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Шорти – це знущання Ілона Маска з інвесторів, які не вірили в успіх його компанії (shorts в фінансах означає тип інвестицій, коли інвестори заробляють на падінні акцій).

Limited edition short shorts now available at https://t.co/5EmNcTBvJv — Elon Musk (@elonmusk) July 5, 2020

Як пишуть західні ЗМІ, згадка 420 – це не тільки відсилка до культури вживання марихуани (4/20), у 2018 році Маск написав у Twitter, що збирається викупити акції Tesla по 420 доларів за одиницю, щоб зробити її приватною компанією, чим штучно спровокував зростання цін на акції Tesla.

Комісія з цінних паперів і бірж США почала судовий розгляд по справі Маска, вважаючи, що подібними твердженнями бізнесмен ввів в оману інвесторів компанії, а то, що акції Tesla почали стрімко зростати після цього твіту, на думку комісії, варто було розцінювати як шахрайство. Через це йому довелося піти з поста голови ради директорів компанії (він не зможе повернутися на цю посаду протягом наступних трьох років).

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