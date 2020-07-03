Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин ЗНО

Ілон Маск продає свої будинки: названа причина

  • 41
Ілон Маск - фото 1
Ілон Маск / instagram

Американський мільярдер Ілон Маск продає чотири будинки у Лос-Анджелесі. Раніше бізнесмен заявив, що відмовиться від нерухомості, оскільки майно "тягне вниз".

На той момент Маск володів як мінімум сімома будинками загальною вартістю у 100 мільйонів доларів. У травні бізнесмен оголосив про продаж двох з них, а в червні продав особняк у Лос-Анджелесі за 29 мільйон доларів.

І ще: У Шотландії продається готичний замок лише за 1 фунт

"Мені не потрібні гроші. Присвячую себе Марсу і Землі. Майно просто тягне тебе вниз", – написав підприємець у Twitter на початку травня.

Тепер Маск виставив на продаж ще чотири будинки. За інформацією Business Insider, їх купить компанія-забудовник Arya Chalon LLC, яка належить Арді Тавангаріану. Загальна вартість нерухомості складе 62,5 мільйона доларів. "Arya Chalon LLC об'єднає портфель нерухомості в новий єдиний проєкт, щоб зробити його дійсно унікальним", – йдеться в повідомленні забудовника.

Ілон Маск продає свої будинки: названа причина - фото 413786

Ілон Маск продає свої будинки: названа причина - фото 413787

Читайте також: Біллі Айліш показала, як виглядає скромний будинок батьків

Джерело: businessinsider
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Куди поїхати на море в Україні 2020: ціни та огляд місць для відпочинку
  • 26 червня, 16:00
  • 1244
Знай наших! 15 топових голлівудських зірок з українським корінням
  • 01 липня, 16:36
  • 1579
Літній тест: Перевір, що ти знаєш про ягоди
  • 01 липня, 12:10
  • 253
Загрузка...
Новини