Ілон Маск продає свої будинки: названа причина

Американський мільярдер Ілон Маск продає чотири будинки у Лос-Анджелесі. Раніше бізнесмен заявив, що відмовиться від нерухомості, оскільки майно "тягне вниз".

На той момент Маск володів як мінімум сімома будинками загальною вартістю у 100 мільйонів доларів. У травні бізнесмен оголосив про продаж двох з них, а в червні продав особняк у Лос-Анджелесі за 29 мільйон доларів.

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"Мені не потрібні гроші. Присвячую себе Марсу і Землі. Майно просто тягне тебе вниз", – написав підприємець у Twitter на початку травня.

Don’t need the cash. Devoting myself to Mars and Earth. Possession just weigh you down. — Elon Musk (@elonmusk) May 1, 2020

Тепер Маск виставив на продаж ще чотири будинки. За інформацією Business Insider, їх купить компанія-забудовник Arya Chalon LLC, яка належить Арді Тавангаріану. Загальна вартість нерухомості складе 62,5 мільйона доларів. "Arya Chalon LLC об'єднає портфель нерухомості в новий єдиний проєкт, щоб зробити його дійсно унікальним", – йдеться в повідомленні забудовника.

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