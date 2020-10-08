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Електрокар Tesla Roadster дістався до Марсу: підрахунок експерта
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Американський експерт з космонавтики Джонатан Макдауелл заявив, що родстер Tesla, запущений Ілона Маском у космос, 7 жовтня добрався до Марсу і пролетів за сім мільйонів кілометрів від Червоної планети.
За розрахунками Макдауелла, якими він поділився у Twitter, 7 жовтня о 9:25 за київським часом Tesla Roadster підлетів до Марсу на 7,41 мільйона кілометрів. Це найменша відстань, на яку автомобіль міг наблизитися до планети.
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Таким чином, електрокар, недавно зарахований до категорії космічного сміття, подолав черговий рубіж. З моменту запуску на ракеті-носії Falcon Heavy у лютому 2018 року електрокар віддалився від Землі приблизно на 89,6 мільйона кілометрів. Станом на вересень 2020 року швидкість переміщення електрокара у космосі становила близько 14,5 кілометра на секунду.
У серпні 2019 року Roadster завершив перший оборот навколо Сонця – на це пішло 557 днів. На той момент машина віддалилася від Землі на відстань у 115 мільйонів кілометрів.
Раніше повідомлялося, що найближчий підхід до Землі, на відстань 52 000 000 км, Tesla Roadster зробить цієї осені, а саме 5 листопада.
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