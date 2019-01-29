Автомобілі Tesla будуть відлякувати грабіжників музикою Баха

Під час пограбування Tesla буде відтворювати музику / tesla

Засновник компанії Tesla Ілон Маск повідомив, що в нових системах безпеки буде функція програвання музики Йоганна Себастьяна Баха при пограбуванні.

"Режим Tesla Sentry Mode буде грати твір Баха "Токката і фуга ре мінор" під час пограбування", – заявив Маск. Він повідомив також, що іноді композиція звучатиме в "жорсткій" обробці.

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Tesla Sentry Mode will play Bach’s Toccata and Fugue during a robbery (and keep Summer safe)https://t.co/wnS5qLeB2E — Elon Musk (@elonmusk) January 27, 2019

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