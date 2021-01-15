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Автопілот Tesla розпізнав примару на порожньому кладовищі: відеофакт
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Користувач Twitter Ovidiu Maciuc опублікував моторошний ролик, на якому показав, як бортовій системі електрокара Tesla вдалося сфотографувати привида. При цьому авто власника стоїть посеред кладовища, поруч немає жодної живої істоти.
Як видно з відео, електрокар Tesla наполегливо показує силует людини, що стоїть поруч з автомобілем, перебуваючи при цьому на пустому кладовищі. Через кілька миттєвостей силует починає рухатися в бік автомобіля, а потім зникає. Конспірологи будуть у захваті.
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Це відео викликало справжній фурор в мережі. Однак думки користувачів Twitter розділилися. Одні стверджували, що це не що інше, як збій електронної системи автомобіля. Швидше за все, так і є. Другі запевняли, що це чергове оновлення від Ілона Маска і тепер його електрокари здатні бачити потойбічний світ. Звичайно, це жарт.
Велика частина користувачів радила автору ролика повернутися на те ж місце і спробувати знову зустрітися з "привидом", якого тому вдалося сфотографувати раніше. На що той відповів, що поки не хоче повторення того, що сталося.
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