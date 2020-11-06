Tesla почала продавати текілу з футуристичним дизайном: відома ціна за пляшку

Tesla відома не тільки випуском незвичайних авто, але і періодичним виробництвом товарів, які абсолютно не мають якогось стосунку до автомобільної тематики. Тепер на сайті компанії з'явилися оголошення про продаж текіли власного виробництва.

Наприклад, кілька місяців тому на сайті Tesla з'явилися оголошення про продаж коротких червоних шортів, – так Ілон Маск пожартував над своїми короткостроковими акціонерами. Ну а тепер каліфорнійський виробник електрокарів почав продавати і алкоголь.

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На сайті компанії пропонують купити ексклюзивну текілу від Tesla. Алкоголь розлитий у пляшки у формі блискавки, які можна купити за ціною від 250 доларів за одну пляшку.

Примітно, що випуск "теслакіли" (Teslaquila) Ілон Маск анонсував ще в 2018 році, коли жартував про банкрутство своєї компані. Тепер автовиробник офіційно зареєстрував торгову марку Tesla Tequila і почав продавати міцний алкогольний напій на своєму сайті.

"Представляємо Tesla Tequila, ексклюзивну дрібносерійну текілу аньєхо з 100% агави преміумкласу, приготовану з екологічно чистих агав на високогір'ях і низовинах. Витримана протягом 15 місяців в бочках з французького дуба і у видувних вручну скляних пляшках, Tesla Tequila відрізняється ароматом сухих фруктів і легкої ванілі зі збалансованим післясмаком кориці і перцю", – зазначено в описі продукту.

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