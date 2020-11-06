На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Tesla почала продавати текілу з футуристичним дизайном: відома ціна за пляшку
-
- 19
Tesla відома не тільки випуском незвичайних авто, але і періодичним виробництвом товарів, які абсолютно не мають якогось стосунку до автомобільної тематики. Тепер на сайті компанії з'явилися оголошення про продаж текіли власного виробництва.
Наприклад, кілька місяців тому на сайті Tesla з'явилися оголошення про продаж коротких червоних шортів, – так Ілон Маск пожартував над своїми короткостроковими акціонерами. Ну а тепер каліфорнійський виробник електрокарів почав продавати і алкоголь.
І ще: Принц Чарльз випустив органічний джин з новими смаковими нотками
На сайті компанії пропонують купити ексклюзивну текілу від Tesla. Алкоголь розлитий у пляшки у формі блискавки, які можна купити за ціною від 250 доларів за одну пляшку.
Примітно, що випуск "теслакіли" (Teslaquila) Ілон Маск анонсував ще в 2018 році, коли жартував про банкрутство своєї компані. Тепер автовиробник офіційно зареєстрував торгову марку Tesla Tequila і почав продавати міцний алкогольний напій на своєму сайті.
"Представляємо Tesla Tequila, ексклюзивну дрібносерійну текілу аньєхо з 100% агави преміумкласу, приготовану з екологічно чистих агав на високогір'ях і низовинах. Витримана протягом 15 місяців в бочках з французького дуба і у видувних вручну скляних пляшках, Tesla Tequila відрізняється ароматом сухих фруктів і легкої ванілі зі збалансованим післясмаком кориці і перцю", – зазначено в описі продукту.
Читайте також: Відомий берлінський пивний паб вніс Меркель у чорний список
-
14:33Борщ по-новому: як приготувати страву з грибами і чорносливом
-
14:16Американець після рясного дощу знайшов у парку великий алмаз: фотофакт
-
13:51Водій виявив під капотом автомобіля величезного пітона: відео
-
13:30В Україні оновили карантинні зони: жовтих і зелених більше немає
-
13:22Унікального павука-лисицю, якого вважали вимерлим, виявили у Великобританії
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
13:13Tesla почала продавати текілу з футуристичним дизайном: відома ціна за пляшку
-
12:52Модель Playboy оголила пишні груди перед незнайомцем у супермаркеті: відео реакції хлопця
-
12:35Названі заборонені продукти і напої для хворих на коронавірус
-
12:18У новій iOS 14.2 з'явилися понад 100 нових емодзі
-
12:00Емма Стоун святкує 32 роки! Вгадай фільм з акторкою за фото
-
11:47У Таїланді вийшли на протест через заборону PornHub
-
11:21Японські інженери винайшли роборуку для одиноких людей
-
10:48Надя Дорофєєва потрапила у ДТП: співачка налякала шанувальників розповіддю про аварію
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
10:19На Netflix вийшов перший мультфільм з українським дубляжем
-
09:47В Індії помітили надзвичайно рідкісного чорного тигра: фотофакт
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 6 листопада
-
08:50Стюардеса пояснила, навіщо бортпровідниці використовують червону помаду
-
08:23Фахівці розповіли, який сніданок допоможе уникнути стресу вранці
-
07:46Науковці розповіли, як ранковий розпорядок впливає на вашу продуктивність
-
07:17У Канаді почали курсувати безпілотні міські автобуси
- 05 листопада
-
21:56Xiaomi представила телеприставку з підтримкою 8К
-
21:33ЗОРЯ ▶ АЕК АФІНИ онлайн трансляція: дивитись матч Ліги Європи
-
21:156 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
13:30В Україні оновили карантинні зони: жовтих і зелених більше немає
-
12:00Емма Стоун святкує 32 роки! Вгадай фільм з акторкою за фото
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 6 листопада
- 05 листопада
-
21:33ЗОРЯ ▶ АЕК АФІНИ онлайн трансляція: дивитись матч Ліги Європи
-
19:12alyona alyona випустила кліп DANCER, натхненний фільмом Готель Гранд Будапешт
-
17:21Смартфон за 3 тисячі гривень: який бюджетник обрати
-
15:18Ці корисні продукти дозволять знизити апетит
-
11:43Тест: Хто ти – муза, дружина або коханка?
-
09:15Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 5 листопада
-
07:22Захисні маски не знижують рівень кисню: нове дослідження науковців
- 04 листопада
-
21:45БАРСЕЛОНА ▶ ДИНАМО онлайн трансляція: дивитись матч Ліги Чемпіонів
-
17:22Що таке IP69: 5 причин купити смартфон, захищений від води та пилу
-
13:21ТОП-3 основні страхи водіїв, через які новачки бояться сідати за кермо
-
10:48В iPhone знайшли маловідому функцію: як вона працює
-
09:13Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 4 листопада
-
07:13Три причини додати до свого раціону батат
- 03 листопада
-
21:44Водіїв цієї марки автомобілів вважають найкращими коханцями
-
19:50ШАХТАР ▶ БОРУССІЯ М онлайн трансляція: дивитись матч Ліги Чемпіонів
-
17:215 причин придбати смартфон Sigma mobile
-
14:15Українці побили річний рекорд з купівлі нових авто: названо 10 найпопулярніших марок
-
11:47Учені визначили, які продукти у сніданку найкраще стимулюють ріст волосся
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 3 листопада
-
07:22Hyundai хоче випустити потужного конкурента Toyota Land Cruiser
- 02 листопада
-
20:45Панікери та експерти: як поводяться знаки Зодіаку на карантині
-
17:45Ці "поради" від подруг точно зіпсують ваші стосунки