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Принц Чарльз випустив органічний джин з новими смаковими нотками

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Принц Чарльз - фото 1
Принц Чарльз / instagram

Принц Уельський Чарльз випустив джин з новим букетом, інгредієнти для якого зібрані в королівських садах Хайгроува, що у його заміській резиденції. Принц розраховує, що продаж джина значно збільшить доходи його благодійного фонду. Вартість однієї пляшки 52 долари.

Хайгроувський джин, який вже кілька років випускає принц Чарльз, вийшов з новим букетом, трави для якого чоловік вибирав сам разом з експертом Корі Мейсоном з компанії The Oxford Artisan Distillery. Вони збирали потрібні трави у саду принца Чарльза. І зупинилися на лимонній вербені, тим'яні і розмарині. Робота над ідеальним рецептом йшла кілька місяців, а принц був головним дегустатором.

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Смаковий букет джина описується як "з ялівцевими і цитрусовими нотками в основі і верхніми нотами лимонної вербени, чебрецю і розмарину". Солодкі і стійкі рослинні трави надають напою елегантний аромат і смак.

Принц Чарльз випустив органічний джин з новими смаковими нотками - фото 433502
Принц Чарльз випустив органічний джин з новими смаковими нотками - фото 433501

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Джерело: dailymail
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