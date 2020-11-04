Принц Чарльз випустив органічний джин з новими смаковими нотками

Принц Уельський Чарльз випустив джин з новим букетом, інгредієнти для якого зібрані в королівських садах Хайгроува, що у його заміській резиденції. Принц розраховує, що продаж джина значно збільшить доходи його благодійного фонду. Вартість однієї пляшки 52 долари.

Хайгроувський джин, який вже кілька років випускає принц Чарльз, вийшов з новим букетом, трави для якого чоловік вибирав сам разом з експертом Корі Мейсоном з компанії The Oxford Artisan Distillery. Вони збирали потрібні трави у саду принца Чарльза. І зупинилися на лимонній вербені, тим'яні і розмарині. Робота над ідеальним рецептом йшла кілька місяців, а принц був головним дегустатором.

І ще: Відомий берлінський пивний паб вніс Меркель у чорний список

Смаковий букет джина описується як "з ялівцевими і цитрусовими нотками в основі і верхніми нотами лимонної вербени, чебрецю і розмарину". Солодкі і стійкі рослинні трави надають напою елегантний аромат і смак.

Читайте також: Пара почала ремонт у старому будинку і знайшла там загадкову 100-річну схованку