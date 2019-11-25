Tesla надихає: General Motors скоро випустить електричний пікап

Перший електричний пікап буде під маркою Chevrolet

Американський концерн General Motors теж планує бути у тренді. У компанії заявили про наміри випустити пікап з електричною силовою установкою. Невже їх надихнув Ілон Маск?

Під час конференції інвесторів у Нью-Йорку глава GM Мері Барра повідомила, що концерн збирається презентувати електричний пікап власної розробки під маркою Chevrolet восени 2021 року.

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Вона пообіцяла, що автомобіль матиме вражаючі характеристики, чому вона особисто дуже рада. При розробці новинки концерн обіцяє взяти до уваги смаки як давніх шанувальників пікапів, так і тих, хто вперше придивляється до цього сегменту і чекає цікавих пропозицій.

Варто відзначити, що восени 2021 року такий же пікап планує показати і Ford – це буде електрична версія моделі F-150. Стосовно Chevrolet можна очікувати, що електричною силовою установкою теж обладнають одну з нинішніх моделей: Silverado або Colorado.

Електричний пікап можуть показати восени 2021 року

Швидше за все, терміни виходу на ринок електропікапа Chevrolet затягнуться, адже у компанії просто немає достатнього досвіду розробки електромобілів – хетчбек Bolt досі є єдиною подібною моделлю в портфоліо марки.

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