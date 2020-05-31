Tesla Model Y пройшла екстремальне випробування в умовах Аляски

Техноблогер Зак Нільсон відомий у першу чергу випробуваннями смартфонів на міцність і їх розбиранням. Однак часом у нього виходять відео, які не стосуються мобільних гаджетів. В одному з таких роликів автор каналу JerryRigEverything відправився на Аляску, щоб перевірити Tesla Model Y.

Випробування проходили на території військової бази на Алясці при 29-градусному морозі. Щоб продемонструвати екстремально низькі температури, блогер виплеснув кухоль з окропом, який відразу ж перетворився на гігантську хмару крижаного пару. Перш ніж перейти безпосередньо до випробувань, він ще раз поскаржився на холод і поставив питання: хто протримається довше – машина або він сам.

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У якийсь момент блогер під'їхав до схилу з кутом у 20 градусів, частково вкритому льодом. За його заявами, більшість серійних Tesla Model Y отримають саме таку комплектацію, яка потрапила на тест. Коли автомобіль в'їхав двома лівими колесами на лід, увімкнулася спеціальна система, яка розподілила крутний момент таким чином, щоб машина змогла подолати слизьку поверхню без пробуксовки.

Зробити це дозволяє наявність у новій Tesla Model Y двох електромоторів, кожен з яких відповідає за задні і передні колеса відповідно. Тим часом в умовах міста можна увімкнути тільки задній або передній привід. Активація обох приводів контролюється комп'ютером, дозволяючи розподіляти навантаження на кожне колесо окремо, при необхідності включаючи гальмування або прискорення. За словами блогера, така унікальна функція є тільки у Tesla.

Після цього Нільсон показав, що новий автомобіль здатний упевнено рухатися по снігу зі швидкістю 30 кілометрів на годину, дозволяючи водієві не втрачати контроль ані на секунду. Такий підхід з боку виробника робить їзду по снігу дійсно безпечною. Разом з новим автомобілем блогер привіз з собою і популярну Model 3. За його словами, між моделями великий технологічний розрив. Так, ручка, що відкриває авто, тепер рухається вліво і вправо, а також має підігрів. Так само здійснюється і підігрів порту для зарядки, що виключає обмерзання і перешкоджає пошкодженню внутрішніх частин.

Також він вказав на величезний багажник, який можна розширити завдяки складанню задніх сидінь, після чого туди легко поміщається доросла людина. За його словами, у порівнянні з Model 3 новинка отримала більше місця, що збільшує зручність управління і дає кращий огляд. Оскільки акумулятори погано переносять спеку і холод, Tesla Model Y оснащена спеціальною системою, яка здатна нагрівати або охолоджувати акумулятор, у залежності від температури навколишнього середовища.

У кінці Зак заявив, що є одна особливість автомобілів Tesla, про яку всі забувають. У компанії парк у 500 тисяч машин, кожна з яких передає дані на головний сервер, поступово покращуючи програмне забезпечення. Звичайно ж, не кожен власник нової Tesla Model Y буде її експлуатувати в екстремальних умовах. Але на думку блогера, важливо те, що автомобіль готовий до будь-яких випробувань долі з конвеєра.

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