Tesla Model X зарядили за допомогою велосипедів: відео

Tesla Model X – великий електричний кросовер. Але він також здатний далеко заїхати в порівнянні з іншими електромобілями. Правда, заряд в певний момент закінчиться. І тепер стало відомо, чи допоможе велосипед зарядити електрокар.

Зрозуміло, двоколісний транспортний засіб можна просто дістати з багажника і вже на ньому відправитися в дорогу з порятунку навколишнього середовища. Але на фінському телебаченні вирішили провести експеримент: чи вистачить енергії, що виробляється велосипедом для зарядки Tesla.

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Фактично, йдеться про просту динамо-машину. Не секрет, що з її допомогою дійсно можна виробити електроенергію, але важлива ефективність роботи і обсяг. Тому до зарядки приєднали відразу 9 велосипедистів. Що з цього в результаті вийшло? За 20 хвилин експерименту вдалося поповнити запас ходу Tesla Model X на 2 км. Результат здається недостатньо вражаючим, але це рекорд, адже нічого подібного ніхто ще не робив.

Таким чином, щоб в цьому темпі повністю зарядити кросовер Tesla з запасом ходу 490 км, буде потрібно понад 81 година, а з 565 км – приблизно 94 години.

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