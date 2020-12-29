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Tesla Model S вперше в історії стане бензиновим автомобілем

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Tesla Model S вперше в історії стане бензиновим автомобілем - фото 1

Є чимало ентузіастів, котрі переробляють бензинові моделі у електромобілі, проте з'явився один американський автолюбитель, який вирішив піти зворотнім шляхом. Блогер планує переробити електрокар Tesla Model S у потужне бензинове авто з V8 під капотом.

Незвичайний проєкт хоче втілити в життя автор YouTube-каналу Rich Rebuilds. Як випливає з відео, донорам для нього стане електрокар Tesla, який побував у ДТП. Так, блогер відправився на одне зі сміттєзвалищ, і купив биту, вже частково розукомплектовану Model S.

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Tesla Model S вперше в історії стане бензиновим автомобілем - фото 441101
На Tesla Model S встановлять 6,2-літровий двигун V8 LS3 від Chevrolet Camaro
Тепер на електромобіль чекає процес ремонту і "перевтілення" у бензинову машину. У Tesla Model S 75 D встановлять 6,2-літровий двигун V8 LS3 від Chevrolet Camaro попереднього, п'ятого покоління. На виході автомобіль повинен вийти набагато потужнішим (якщо з рідною силовою установкою він видавав 382 к.с., то з новим бензиновим мотором його віддача складе 426 кінських сил).

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