Tesla Model S побив рекорд Bugatti Chiron Sport у заїзді на 400 метрів

Електрокар Tesla поставив світовий рекорд у швидкості заїзду на дистанції у чверть милі (400 метрів). Прокачана версія Model S змогла проїхати цю відстань швидше за значно дорожчий Bugatti Chiron Sport, який вважався досі найшвидшим серійним автомобілем.

Новий Model S Plaid проїхав чверть милі або 402 метри всього за 9,247 секунди – найкращий результат для серійних автомобілів. До недавнього часу рекорд належав Bugatti Chiron Sport (9,4 секунди), вартість якого стартує з трьох мільйонів доларів і може виявитися ще вищою у залежності від комплектації, пише Electec.

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Model S Plaid побив рекорд з запасом, обійшовши попереднього лідера майже на дві десятих секунди. Рекордний заїзд пройшов на трасі Famoso Raceway у Бейкерсфілді, штат Каліфорнія. Автомобіль не піддавався ніяким модифікаціям, а результат підтверджений відомим автолюбителем Джеєм Лено. Нижче ви можете ознайомитися з часом попередніх рекордсменів:

Повідомляється, що на фініші Model S Plaid досяг швидкості у 244,6 км/год при максимальній швидкості електрокара у 320 км/год. Автомобіль отримав три мотори та зможе запропонувати розгін до сотні всього за 1,99 секунди. Очікується, що продажі нового седана Model S Plaid стартують 10 червня. Представники Tesla запевняють, що електрокар може проїхати чверть милі і за 9,23 секунди, але навіть нинішній результат вражає.

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