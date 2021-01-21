Tesla Model S перетворили на розкішний кабріолет

Ательє Ares Design береться за роботи будь-якої складності. Наприклад, фірма з Модени може переобладнати Bentley Mulsanne на купе, а Lamborghini Huracan – на сучасну репліку De Tomaso Pantera. Але й остання робота фірми не менш екзотична – це кабріолет Tesla Model S.

Творчій плодючості студії, що належить колишньому директору Lotus Дені Бахару, можна позаздрити. Усього тиждень тому фірма показала рестомод Land Rover Defender Spec. 1.2, і вже демонструє інший закінчений проєкт – кабріолет Tesla Model S, побудований за індивідуальним замовленням.

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Причому машину, анонсовану ще у 2018 році, не просто позбавили даху, а обладнали складаним з тканини – але для цього довелося повністю переробити корму і багажник.

Ліфтбеку Tesla видалили і дах, і задні двері, і центральні стійки. Через це довелося додатково посилювати шасі під передніми та задніми сидіннями разом з лонжеронами та подовжувати передні двері. Додатково для відкритої Model S в Ares зробили вуглепластикове обвішування та нові задні сидіння, а весь салон перешили білосніжною шкірою з контрастними вкрапленнями чорного й оранжевого.

До слова, у портфоліо Ares вже накопичилося багато цікавих робіт. Наприклад, недавно компанія побудувала рестомод Porsche 911 Turbo (964). До цього ательє показало рендери суперкара S1 (готові навіть макети) і ретрородстера Wami Lalique Spyder. Але найвідоміша робота – це, звичайно, Project Panther, або Lamborghini Huracan з кузовом у стилі De Tomaso Pantera 1970-х років.

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