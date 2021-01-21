На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Tesla Model S перетворили на розкішний кабріолет
-
- 4
Ательє Ares Design береться за роботи будь-якої складності. Наприклад, фірма з Модени може переобладнати Bentley Mulsanne на купе, а Lamborghini Huracan – на сучасну репліку De Tomaso Pantera. Але й остання робота фірми не менш екзотична – це кабріолет Tesla Model S.
Творчій плодючості студії, що належить колишньому директору Lotus Дені Бахару, можна позаздрити. Усього тиждень тому фірма показала рестомод Land Rover Defender Spec. 1.2, і вже демонструє інший закінчений проєкт – кабріолет Tesla Model S, побудований за індивідуальним замовленням.
Це цікаво: Як виглядає найкрутіший автосалон Cadillac з розкішним інтер'єром
Причому машину, анонсовану ще у 2018 році, не просто позбавили даху, а обладнали складаним з тканини – але для цього довелося повністю переробити корму і багажник.
Ліфтбеку Tesla видалили і дах, і задні двері, і центральні стійки. Через це довелося додатково посилювати шасі під передніми та задніми сидіннями разом з лонжеронами та подовжувати передні двері. Додатково для відкритої Model S в Ares зробили вуглепластикове обвішування та нові задні сидіння, а весь салон перешили білосніжною шкірою з контрастними вкрапленнями чорного й оранжевого.
До слова, у портфоліо Ares вже накопичилося багато цікавих робіт. Наприклад, недавно компанія побудувала рестомод Porsche 911 Turbo (964). До цього ательє показало рендери суперкара S1 (готові навіть макети) і ретрородстера Wami Lalique Spyder. Але найвідоміша робота – це, звичайно, Project Panther, або Lamborghini Huracan з кузовом у стилі De Tomaso Pantera 1970-х років.
Читайте також: Mercedes-Benz EQA: новий електрокар компанії з непоганим запасом ходу
-
15:13Tesla Model S перетворили на розкішний кабріолет
-
14:44Windows 10X запустили на Microsoft Lumia 950 XL
-
14:17Як зробити бургер корисним: прості поради
-
13:50Роббі Вільямс через коронавірус застряг на відпочинку в дорогезному готелі
-
13:33Модель Кендалл Дженнер показала розкішні форми на відпочинку
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
13:20Знайдено найстаріший палац Китаю: фотофакт
-
12:42Медики нагадали про небезпеку сидячого способу життя
-
12:22Виберіть карту і отримайте передбачення на найближчий час
-
11:54З Днем обіймів 2021: красиві і прикольні картинки для привітання
-
11:21На сайті Білого дому з'явилось таємниче послання, і це геніально
-
10:55Чорнобильський заповідник у снігу: ефектні фото
-
10:23Як виглядає робота вихователя під час карантину: кумедне відео
-
09:56Завжди у формі: Алессандра Амброзіо захопила новими фото в бікіні
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
09:26Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 січня
-
08:55Чому для дорослих також корисні розмальовки
-
08:28Як підкорити дівчину: поради з магічної книги стали вірусними
-
07:5754-річна Сальма Хайєк підкорила спокусливою фігурою в бікіні
-
07:33Mercedes-Benz EQA: новий електрокар компанії з непоганим запасом ходу
-
07:19Погода в Україні 21 січня: у яких областях буде найтепліше
- 20 січня
-
21:48Власники AirPods Max скаржаться на гаджети: що не так з навушниками за 20 тисяч гривень
-
21:1921 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:4810 ознак, які свідчать про наявність проблем зі сном
-
20:2045-річна модель Playboy знайшла спосіб знову помолодшати (фото 18+)
-
12:22Виберіть карту і отримайте передбачення на найближчий час
-
09:26Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 січня
-
07:19Погода в Україні 21 січня: у яких областях буде найтепліше
- 20 січня
-
20:2045-річна модель Playboy знайшла спосіб знову помолодшати (фото 18+)
-
17:17Корисні лайфхаки, як використовувати оцет та соду у побуті
-
14:20Чого не можна робити при запуску двигуна у мороз: найпоширеніші помилки майже усіх водіїв
-
11:33Собаки, які кардинально змінились після стрижки: епічні фото
-
09:25Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 20 січня
-
07:33Найкращі сімейні позашляховики і кросовери: ТОП-3
- 19 січня
-
20:20Моделі vs звичайна жінка: комедіантка відтворює ефектні фото зірок (18+)
-
18:52Три залізних правила корисної кави
-
16:21Як змінювалася найбільш високооплачувана модель 2020 року Кара Делевінь: фото 18+
-
14:45ТОП 5 порад, як можна використовувати засіб для миття вікон: не лише для скла
-
12:19Водохреще 2021: як зірки українського шоу-бізнесу привітали зі святом
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 19 січня
-
07:20З'явилися подробиці про перший незвичайний електрокар Rolls-Royce
- 18 січня
-
20:4919 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:43Названі найжорстокіші серіали в історії телебачення: не для слабкодухих
-
17:17Правило 5 секунд: як взятися за будь-яку справу без ліні та сумнівів
-
14:18Viber стане платним: новий фейк шириться у мережі
-
12:19Простий тест: виберіть каву і дізнайтесь про своє найкраще уміння
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 січня
-
07:50Кулінари поділилися секретом пишного та ситного омлету в духовці: покроковий рецепт
- 17 січня
-
21:53Дівчина тижня: найпопулярніша ринг-гьорл Мерседес Террелл, яка заводить голими фото (18+)
-
18:50Як не буксувати в снігу: дієві поради екстремального водіння на слизькій дорозі