На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Mercedes-Benz EQA: новий електрокар компанії з непоганим запасом ходу
-
- 21
Компанія Mercedes-Benz представила ще один електричний кросовер – модель отримала позначення EQA. Новинка здатна проїхати на одній зарядці 426 кілометрів, а рухається вона завдяки 190-сильному електромотору.
За габаритами та дизайном EQA схожий на GLA: він на 53 мм довший за GLA (4463 міліметри) і на 9 міліметрів вищий (1620 міліметрів), а ширина і відстань між осями у кросоверів однакові та складають 1834 і 2729 міліметрів відповідно. Коефіцієнт аеродинамічного опору електрокара становить 0.28 – такий же, як і у GLA.
Особливо актуально: Чого не можна робити при запуску двигуна у мороз: найпоширеніші помилки майже усіх водіїв
Поки модель представлена в єдиній модифікації EQA 250 з електромотором потужністю 190 кінських сил (140 кВт) і батареєю на 66,5 кіловат-години, яка забезпечує запас ходу в 426 кілометрів по циклу WLTP і 486 кілометрів по NEDC. З такою установкою електричний кросовер набирає першу "сотню" за 8,9 секунди, а максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці 160 кілометрів на годину.
Поповнити заряд батареї з 10 до 80 відсотків можна за пів години, але тільки при використанні станції швидкої зарядки. Зарядка від звичайного 11-кіловатного пристрою змінного струму займе 5 годин і 45 хвилин.
У список устаткування входять фронтальні та колінна подушки безпеки, шторки безпеки, адаптивна світлодіодна оптика, система утримання у смузі та функція превентивного гальмування, а також 18-дюймові диски. Інтер'єр повністю повторює GLA, за винятком нових варіантів оздоблення та оформлення меню мультимедійної системи та графіки навігації. Розмір екрану варіюється від 7 до 10,25 дюйма у залежності від рівня оснащення, також передбачені атмосферне підсвічування та спортивний мультируль. За доплату можна замовити панорамний дах і декоративні елементи кольору рожевого золота на дефлекторах вентиляції.
У Mercedes-Benz вже підтвердили появу двомоторної модифікації EQA з установкою потужністю 272 кінські сили, а також версії з запасом ходу понад 500 кілометрів по циклу WLTP. Коли саме їх представлять, у компанії не уточнюють.
EQA – один з чотирьох електромобілів суббренду EQ, які за планом повинні дебютувати у 2021 році. Зокрема, Mercedes-Benz покаже флагманський EQS, який стане найдорожчим електричним автомобілем марки.
Читайте також: Прощай, 2020-й рік: Volkswagen представила новий Polo у незвичайному кольорі
-
10:23Як виглядає робота вихователя під час карантину: кумедне відео
-
09:56Завжди у формі: Алессандра Амброзіо захопила новими фото в бікіні
-
09:26Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 січня
-
08:55Чому для дорослих також корисні розмальовки
-
08:28Як підкорити дівчину: поради з магічної книги стали вірусними
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
07:5754-річна Сальма Хайєк підкорила спокусливою фігурою в бікіні
-
07:33Mercedes-Benz EQA: новий електрокар компанії з непоганим запасом ходу
-
07:19Погода в Україні 21 січня: у яких областях буде найтепліше
- 20 січня
-
21:48Власники AirPods Max скаржаться на гаджети: що не так з навушниками за 20 тисяч гривень
-
21:1921 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:4810 ознак, які свідчать про наявність проблем зі сном
-
20:2045-річна модель Playboy знайшла спосіб знову помолодшати (фото 18+)
-
19:53Як виглядає найкрутіший автосалон Cadillac з розкішним інтер'єром
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
19:33Леді Гага та Дженніфер Лопес виступили під час інавгурації Джо Байдена: відео
-
19:23В Японії через сніговий шторм зіткнулися 140 автомобілів: відео масштабної ДТП
-
19:15Серіал Люпен б'є рекорди переглядів: про що нова стрічка від Netflix
-
19:00Місячний календар стрижок на лютий 2021: дні, коли стригти волосся
-
18:52Samsung Galaxy S21 Ultra та Xiaomi Mi11 пройшли тест автономності флагманів
-
18:40Кондитерку заарештували за продаж кексів у вигляді пенісів
-
18:24Гороскоп на 21 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:12Туристка показала незайману природу Занзібару: атмосферні фото
-
17:51Набір карток Pokemon продали за 400 тисяч доларів: це новий рекорд
-
17:45В Ірландії шукають двох доглядачів віддаленого острова: що потрібно робити
-
09:26Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 січня
-
07:19Погода в Україні 21 січня: у яких областях буде найтепліше
- 20 січня
-
20:2045-річна модель Playboy знайшла спосіб знову помолодшати (фото 18+)
-
17:17Корисні лайфхаки, як використовувати оцет та соду у побуті
-
14:20Чого не можна робити при запуску двигуна у мороз: найпоширеніші помилки майже усіх водіїв
-
11:33Собаки, які кардинально змінились після стрижки: епічні фото
-
09:25Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 20 січня
-
07:33Найкращі сімейні позашляховики і кросовери: ТОП-3
- 19 січня
-
20:20Моделі vs звичайна жінка: комедіантка відтворює ефектні фото зірок (18+)
-
18:52Три залізних правила корисної кави
-
16:21Як змінювалася найбільш високооплачувана модель 2020 року Кара Делевінь: фото 18+
-
14:45ТОП 5 порад, як можна використовувати засіб для миття вікон: не лише для скла
-
12:19Водохреще 2021: як зірки українського шоу-бізнесу привітали зі святом
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 19 січня
-
07:20З'явилися подробиці про перший незвичайний електрокар Rolls-Royce
- 18 січня
-
20:4919 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:43Названі найжорстокіші серіали в історії телебачення: не для слабкодухих
-
17:17Правило 5 секунд: як взятися за будь-яку справу без ліні та сумнівів
-
14:18Viber стане платним: новий фейк шириться у мережі
-
12:19Простий тест: виберіть каву і дізнайтесь про своє найкраще уміння
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 січня
-
07:50Кулінари поділилися секретом пишного та ситного омлету в духовці: покроковий рецепт
- 17 січня
-
21:53Дівчина тижня: найпопулярніша ринг-гьорл Мерседес Террелл, яка заводить голими фото (18+)
-
18:50Як не буксувати в снігу: дієві поради екстремального водіння на слизькій дорозі
-
15:20Гороскоп на цей тиждень 18 – 24 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку