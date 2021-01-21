Mercedes-Benz EQA: новий електрокар компанії з непоганим запасом ходу

Компанія Mercedes-Benz представила ще один електричний кросовер – модель отримала позначення EQA. Новинка здатна проїхати на одній зарядці 426 кілометрів, а рухається вона завдяки 190-сильному електромотору.

За габаритами та дизайном EQA схожий на GLA: він на 53 мм довший за GLA (4463 міліметри) і на 9 міліметрів вищий (1620 міліметрів), а ширина і відстань між осями у кросоверів однакові та складають 1834 і 2729 міліметрів відповідно. Коефіцієнт аеродинамічного опору електрокара становить 0.28 – такий же, як і у GLA.

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Поки модель представлена ​​в єдиній модифікації EQA 250 з електромотором потужністю 190 кінських сил (140 кВт) і батареєю на 66,5 кіловат-години, яка забезпечує запас ходу в 426 кілометрів по циклу WLTP і 486 кілометрів по NEDC. З такою установкою електричний кросовер набирає першу "сотню" за 8,9 секунди, а максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці 160 кілометрів на годину.

Поповнити заряд батареї з 10 до 80 відсотків можна за пів години, але тільки при використанні станції швидкої зарядки. Зарядка від звичайного 11-кіловатного пристрою змінного струму займе 5 годин і 45 хвилин.

У список устаткування входять фронтальні та колінна подушки безпеки, шторки безпеки, адаптивна світлодіодна оптика, система утримання у смузі та функція превентивного гальмування, а також 18-дюймові диски. Інтер'єр повністю повторює GLA, за винятком нових варіантів оздоблення та оформлення меню мультимедійної системи та графіки навігації. Розмір екрану варіюється від 7 до 10,25 дюйма у залежності від рівня оснащення, також передбачені атмосферне підсвічування та спортивний мультируль. За доплату можна замовити панорамний дах і декоративні елементи кольору рожевого золота на дефлекторах вентиляції.

У Mercedes-Benz вже підтвердили появу двомоторної модифікації EQA з установкою потужністю 272 кінські сили, а також версії з запасом ходу понад 500 кілометрів по циклу WLTP. Коли саме їх представлять, у компанії не уточнюють.

EQA – один з чотирьох електромобілів суббренду EQ, які за планом повинні дебютувати у 2021 році. Зокрема, Mercedes-Benz покаже флагманський EQS, який стане найдорожчим електричним автомобілем марки.

У Німеччині, де Mercedes-Benz EQA з'явиться вже навесні цього року, електрокар оцінили в 47 540 євро.

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