Tesla Model S отримає рекордний запас ходу

Під час телеконференції, присвяченої підсумкам IV кварталу 2019 року, глава Tesla Ілон Маск заявив, що компанія близька до випуску ліфтбека Model S з запасом ходу 400 миль, тобто близько 645 кілометрів. Зараз же сама далекобійна версія електромобіля проїжджає 379 миль (по циклу WLTP) або 610 км.

За словами Маска, протягом останніх років їм вдалося суттєво покращити хімічний склад акумуляторів типорозміру 18650 і збільшити тим самим запас ходу електрокарів. Останній варіант тягових батарей дозволяє Model S проїжджати без підзарядки 379 (WLTP) або 373 (EPA) миль (610 і 600 кілометрів відповідно), але компанія обіцяє скоро досягти пробігу у 400 миль (645 кілометрів). Показник рекордний не тільки для Tesla, а й всієї галузі.

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Утім, для майбутніх моделей американська марка і зовсім заявляє фантастичні цифри. Так, запас ходу Roadster другого покоління наблизиться до тисячі кілометрів, але у машини буде батарея на 200 кіловат-годин; пікап Cybetruck у топовій версії проїде 805 кілометрів. Зараз конкуренцію їм може скласти тільки малосерійний Lightyear One з сонячними панелями, який за певних умов покаже дальність ходу у 1154 кілометри.

Tesla Model S зможе проїжджати на одному заряді більше кілометрів

Великі пробіги скоро забезпечать і водневі автомобілі. Навесні минулого року китайська фірма Grove Hydrogen Automotive, що базується в місті Ухань, показала свою першу модель – хетчбек з непропорційним кузовом і дизайном, що віддалено нагадує Maserati. Він обладнаний силовою установкою на паливних елементах і, за заявою виробника, проїжджає без дозаправки понад тисячу кілометрів.

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