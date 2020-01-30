Дивіться, як високо може стрибнути Tesla: епічне відео

Мешканець Лос-Анджелеса Девід Добрек опублікував відео, на якому він показав справжній політ Tesla. На ролику Tesla Model X перелетіла одну з вулиць міста з крутим підйомом і спуском.

У своєму відеоролику Добрек розповідає, що вони з друзями виявили одну з багатьох вулиць Лос-Анджелеса з крутим підйомом і не менш крутим спуском. На ній вони побачили двох мотоциклістів, які використовували дорогу в ролі трампліну, і в підсумку обидві компанії вирішили перевірити, чи зможе електричний кросовер повторити цей трюк.

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Добрек вручив ключі від машини одному з мотоциклістів, який виконав небезпечний стрибок. На щастя, автомобіль і водій залишилися неушкодженими, але трюк навіть з великою натяжкою важко назвати безпечним – на спуску стояли припарковані автомобілі, а по обидва боки від дороги розташовувалися житлові будинки.

При цьому главу компанії Tesla Ілона Маска подібна експлуатація кросовера не збентежила – під коротким роликом зі стрибком, який Добрек опублікував у твіттері, той залишив лише знак оклику.

These speed bumps in LA are on another level pic.twitter.com/alWSHa5992 — DAVID DOBRIK (@DavidDobrik) January 28, 2020

Сам же Ілон Маск обрав безпечніший варіант змусити електрокари літати – у 2018 році родстер повантажили у салон ракети-носія Falcon Heavy і відправили в космос. А зараз глава компанії подумує відправити туди ж новий пікап Cybertruck. Після його прем'єри користувачі твіттера стали масово писати Маску з такою пропозицією, на що той відповів, що краще буде завантажити вантажівку на корабель для міжпланетних подорожей Starship, перший політ якого запланований на 2020 рік.

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