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Дивіться, як високо може стрибнути Tesla: епічне відео

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Tesla Model X здійснив справжній політ - фото 1
Tesla Model X здійснив справжній політ

Мешканець Лос-Анджелеса Девід Добрек опублікував відео, на якому він показав справжній політ Tesla. На ролику Tesla Model X перелетіла одну з вулиць міста з крутим підйомом і спуском.

У своєму відеоролику Добрек розповідає, що вони з друзями виявили одну з багатьох вулиць Лос-Анджелеса з крутим підйомом і не менш крутим спуском. На ній вони побачили двох мотоциклістів, які використовували дорогу в ролі трампліну, і в підсумку обидві компанії вирішили перевірити, чи зможе електричний кросовер повторити цей трюк.

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Добрек вручив ключі від машини одному з мотоциклістів, який виконав небезпечний стрибок. На щастя, автомобіль і водій залишилися неушкодженими, але трюк навіть з великою натяжкою важко назвати безпечним – на спуску стояли припарковані автомобілі, а по обидва боки від дороги розташовувалися житлові будинки.

При цьому главу компанії Tesla Ілона Маска подібна експлуатація кросовера не збентежила – під коротким роликом зі стрибком, який Добрек опублікував у твіттері, той залишив лише знак оклику.

Сам же Ілон Маск обрав безпечніший варіант змусити електрокари літати – у 2018 році родстер повантажили у салон ракети-носія Falcon Heavy і відправили в космос. А зараз глава компанії подумує відправити туди ж новий пікап Cybertruck. Після його прем'єри користувачі твіттера стали масово писати Маску з такою пропозицією, на що той відповів, що краще буде завантажити вантажівку на корабель для міжпланетних подорожей Starship, перший політ якого запланований на 2020 рік.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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