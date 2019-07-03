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Tesla продала рекордну кількість електромобілів
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З квітня по липень 2019 року компанія Tesla передала клієнтам 95 200 електрокарів, тим самим встановивши рекорд. До цього найуспішнішим для бренду періодом був четвертий квартал минулого року, коли вдалося реалізувати трохи більше, ніж 90 тисяч машин.
Судячи з опублікованих прес-службою даних, з конвеєра заводу Tesla за звітний період зійшли 87 048 електромобілів, 72,5 тисячі з яких – Model 3, а решта 14,5 тисячі – Model S і Model X.
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Перші три місяці 2019 року Tesla зазнавала труднощів. Зокрема, фінансові результати виявилися нижчими за прогнози: продажі впали на третину, а виторг скоротився з 7,2 до 4,5 мільярда доларів. Тоді в компанії заявили, що проблеми мають тимчасовий характер і пов'язані з початком поставок Tesla Model 3 на зовнішні ринки.
Поліпшення показників у другому кварталі року автовиробник пов'язує з вдалою оптимізацією глобальних логістичних операцій. Tesla має всі можливості для збереження зростання продажів у третьому кварталі, адже в минулі місяці вдалося зібрати велику кількість замовлень на електромобілі.
На початку липня стало відомо, що Tesla очолила рейтинг найбільш продаваних автомобілів в Норвегії: за минулий місяць в країні реалізували 3 760 електромобілів. Тим самим Tesla забезпечила собі частку ринку на рівні 24,5 відсотка. Для порівняння, другим за популярністю брендом в Норвегії є Volkswagen з результатом у 1 825 проданих машин і часткою в 11,9 відсотка.
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