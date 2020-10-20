Tesla Model 3 стала ще кращою: чого торкнулися зміни

Електрокар Tesla Model 3 пережив планове оновлення в середині життєвого циклу. Моделі підретушували зовнішність, злегка змінили оснащення, а також прискорили розгін до сотні.

Зовні рестайлінговий седан можна відрізнити за втопленими ручкам, які тепер виконані в чорному кольорі, а також чорною окантовкою вікон, що прийшла на зміну хромованій.

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Для топової версії Performance підготували 20-дюймові колісні диски Überturbine, а двом іншим комплектаціям – 18- і 19-дюймові з новим дизайном.

Невеликі зміни є і в салоні: кришка відсіку для бездротової зарядки смартфонів тепер матова, а не глянцева, а USB-роз'єми замінені на USB-C. Один з них розмістили в бардачку з метою захисту від злодіїв: накопичувач із записами з бортових камер можна покласти в бардачок, який відкривається тільки при включенні електроніки седана. Крім цього, в стандартне оснащення включений електропривод кришки багажника.

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