Що буде, якщо замість моторного мастила у двигун залити кислоту: відео

Блогери з YouTube-каналу Гараж 54 вирішили перевірити, що буде з двигуном ВАЗ-2110, якщо злити з нього моторне мастило, а потім залити кислоту.

Щоб провести експеримент, блогери повністю злили з двигуна моторне мастило. Потім, для перевірки, капнули кислоти в ємність з невеликою кількістю того ж мастила, щоб переконатися у відсутності сильної реакції.

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Після чого, скориставшись засобами безпеки, залили близько півлітра електроліту всередину двигуна і завели автомобіль. Мотор ВАЗ-2110 пропрацював близько 30 секунд, після чого почав диміти, стріляти і в підсумку заглухнув.

У зв'язку з цим, блогери вирішили залишити машину на добу в такому стані і подивитися, що з нею буде на наступний день. Вранці, заглянувши всередину двигуна через горловину, візуально ентузіасти не побачили жодних змін. Однак мотор так і не заводився. Тоді блогери вирішили просушити свічки і спробувати завести агрегат ще раз:

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