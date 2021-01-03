Mitsubishi випустить "заряджене" крос-купе Evolution

Mitsubishi випустить "заряджене" крос-купе за мотивами сміливого концепту e-Evolution зразка 2017 року. Японські журналісти стверджують, що прем'єра не за горами: електромобіль з модним формфактором покажуть до осені 2021 року.

У концепту Mitsubishi e-Evolution серійний електрокросовер напевно "успадкує" купеподібний силует, "ікс-фейс" і характерну форму оптики. Однак непропорційних задніх дверей і по-спорткарівськи "завалених" стійок даху на конвеєрній версії не буде.

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Інсайдери вважають, що платформу CMF-EV і двомоторну повнопривідну електричну силову установку крос-купе Mitsubishi розділить з топ-версією Nissan Ariya Performance. Це означає, що покупці можуть розраховувати щонайменше на 394 кінські сили та 600 Нм крутного моменту, а запас ходу на одній зарядці досягне 500 кілометрів.

Маркетологи Mitsubishi можуть відродити заради перспективного крос-купе ім'я Evolution, наслідуючи приклад колег з компанії Ford, але остаточне рішення ще не прийнято.

Японські журналісти прогнозують, що продажі електричного купеподібного позашляховика Mitsubishi стартують восени 2021 року. Це означає, що світова прем'єра моделі відбудеться у першому півріччі. На жаль, України серед пріоритетних ринків не буде.

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