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Автопілот Tesla навчився розпізнавати сигнали світлофора

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Тепер Tesla розпізнає сигнали світлофора - фото 1
Тепер Tesla розпізнає сигнали світлофора

Важлива особливість електрокарів Tesla полягає в тому, що вони отримують оновлення, які додають нові можливості. Зокрема, таким чином активується функція автопілота, робота якої постійно вдосконалюється. Як стало відомо, незабаром електромобілі Ілона Маска стануть помітно розумнішими.

Автопілот Tesla здатний самостійно керувати автомобілем на шосе, слідувати за вказаним маршрутом, реагувати на маневри інших машин, а також розпізнавати перешкоди на дорозі. Тепер же систему навчили розуміти сигнали світлофорів і дотримуватися їх.

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У представленому відео показаний електрокар Model 3, який при увімкненому автопілоті здатний "бачити" світлофори над дорогою, розпізнаючи колір на них і реагуючи відповідним чином. На зелене автомобіль вільно проїжджає, але щойно перед ним спалахує червоне – він самостійно пригальмовує. При цьому на приладовій панелі з'являється відповідне повідомлення.

Повідомляється, що автопілот також здатен розпізнавати і реагувати на знаки зупинки. Все це входить до пакета Full Self-Driving, який власники електрокарів Tesla повинні докуповувати окремо за $ 7000. Правда, поки нові функції перебувають на стадії тестування, і немає інформації, коли вони стануть загальнодоступними.

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Джерело: Electrek
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