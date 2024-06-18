TESLA, FORD, JEEP: найпопулярніші в Україні вживані авто з США

Впродовж минулого місяця в Україні було зареєстровано понад 3,8 тис. вживаних легковиків із США. Радіо Максимум розповідає про найпопулярніші авто серед українських водіїв.

Кожен п’ятий вживаний легковик, що у травні перейшов на українські номери був з США. Про це повідомляє Укравтопром.

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У порівнянні з травнем 2023 року попит на "американців" з пробігом збільшився майже у два з половиною рази.



Найбільша частка з цієї кількості (46%) – машини з бензиновими двигунами. Більше третини (34%) – електромобілі. Гібридним та авто з ГБО належить по 7%. Решту цього сегменту авторинку охопили дизельні авто.

В ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США потрапили:

1. TESLA Model 3 – 396 од.;

2. TESLA Model Y – 311 од.;

3. FORD Escape – 279 од.;

4. JEEP Cherokee – 233 од.;

5. VOLKSWAGEN Passat – 224 од.

VOLKSWAGEN Passat

Середній вік "американців" з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці – 5,9 року.

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