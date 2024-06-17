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Британець побив рекорд, розігнавши тачки до шаленої швидкості

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Тачки розігнали до понад 64 кілометрів на годину - фото 1
Тачки розігнали до понад 64 кілометрів на годину / The Drive

Ділан Філліпс має почуття гумору, жагу до швидкості, і тепер, офіційно, є водієм найшвидшої тачки у світі. Це просто треба бачити!

Як його цитують у статті BBC, пише The Drive: "Всі це люблять – це так безглуздо. Ви не можете не усміхнутися, коли бачите це". Саме така енергія потрібна автоспорту.

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Рекорди швидкості на суші, як правило, викликають в уяві образи солончаків, пересохлих озер або випадкового пляжу в американській глушині з однією людиною за кермом транспортного засобу, який виглядає частково як сигарета, частково як винищувач, частково як фанні-кар, частково як ракета. Найвідомішим і найчастіше використовуваним місцем для таких рекордів є соляні рівнини Бонневіля в штаті Юта. Найпоширеніший транспортний засіб – реактивний автомобіль.

Але, можливо, вам це здається нудним. Що, якби ми змінили місце на Йоркшир у Північній Англії, а транспортним засобом стала б тачка? І ви поб'єте рекорд швидкості на суші, розігнавшись до несамовитих 83,6 кілометра/годину?

Це не звучить особливо швидко, якщо мислити категоріями автомобіля, зважаючи на безпеку лобового скла та подушок безпеки. Поїдьте на мотоциклі, і 83,6 кілометра на годину здадуться вам швидшими. Сядьте на 999-кубову газонокосарку, і вона здасться вам безглуздою.

Але воно того варте. І ми думаємо, що Філліпс, який керує тачкою, погодиться з цим. 35-річний механік із сільської місцевості на південному заході Уельсу зібрав цю суміш тачки та скутера у своєму сараї і тепер має рекорд швидкості.

Але, любий Джибусе, чому? "Я завжди будував божевільні речі", – сказав Філліпс в інтерв'ю BBC. І він справді просто бавився з цією штукою. Ідея світового рекорду виникла лише тоді, коли він розігнався до 59,5 кілометра/годину (і після кількох келихів у пабі).

"Тож це був просто випадок, коли я дізнався, що рекорд існує, – каже Філліпс. – А потім вирішити щось зробити з цією ідіотською штукою, яку я побудував".

Британець побив рекорд, розігнавши тачки до шаленої швидкості - фото 542619

Він вирушив на Straightliners Speed Week. Straightliners проводить безліч одноденних і дводенних заходів протягом року в Європі та Великій Британії, забезпечуючи доступність і доступ до змагань з прямолінійних перегонів, дрег-рейсингу, автоспорту і, в принципі, всього, що може швидко їздити на колесах. Це, очевидно, охоплює тачки.

Серед натовпу суперкарів, супербайків і супердопитливих Філліпс побив рекорд Гіннеса на найшвидшій моторизованій тачці. Його офіційна швидкість склала 84,627 кілометра/годину, яку він розвинув на фінальному заїзді. Попередній рекорд був зафіксований на швидкості 74 кілометри/годину.

Я відчуваю себе на вершині світу, – сказав Філліпс. – Я маю на увазі, що це абсолютна нісенітниця, насправді, але це досить приємне відчуття". І додає: "Всі це люблять – це так безглуздо. Ви не можете не усміхатися, коли бачите це.

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Це смішно і майже безглуздо, але коли дурість зроблена правильно, вона може бути дуже веселою.

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